Christian Walter will neuer Bürgermeister von Sauldorf werden

Christian Walter, der bislang als Liegenschaftsverwalter für die Gemeinde Sauldorf arbeitet, möchte Nachfolger von Bürgermeister Wolfgang Sigrist werden. Damit wirft für die Wahl am 4. Dezember der erste Kandidat öffentlich seinen Hut in den Ring. „Sauldorf kann mehr“ sei nicht nur sein Motto, sondern auch seine feste Überzeugung, schreibt der 43-Jährige in einer Pressemitteilung.

Kandidat sieht sich als bürgernah und sozial engagiert

Darin verweist Christian Walter auf sein „großes Erfahrungsspektrum“ und seine „langjährigen Aktivitäten“ in der Gemeinde. Der parteilose und unabhängige Bürgermeisterkandidat beschreibt sich selbst als bürgernah und sozial engagiert. Seine Bereitschaft, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen, habe er in verschiedenen Gremien und Vereinen, auch im kirchlichen Bereich, seit vielen Jahren gezeigt.

Breites ehrenamtliches Engagement

So engagierte sich Christian Walter von 1993 bis 2004 in verschiedenen Funktionen in der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB). Von 1998 bis 2005 gehörte er dem Meßkircher Chor „Sing-Out“ an, von 2009 bis 2014 dem Sauldorfer Gemeinderat. Von 2016 bis 2021 war er Elternbeiratsvorsitzender an der Auentalschule in Sauldorf.

Aktuell bringt sich der Bürgermeisterkandidat als Kindergartenbeauftragter für den Sauldorfer Kindergarten St. Sebastian, als Mesner in der Kapelle St. Georg in Wackershofen, als Vorsitzender des Fördervereins Auentalschule Sauldorf und als Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf ein.

Seit 2018 als Liegenschaftsverwalter tätig

Nach einer Ausbildung zum Bauzeichner hatte der gebürtige Sigmaringer eine Weiterbildung zum staatlich geprüften Hoch- und Tiefbautechniker absolviert. Von 2001 bis 2018 arbeitete er zunächst als Bauzeichner und dann als Bautechniker in einem Ingenieurbüro.

2007 ließ sich Christian Walter zum Energieberater für Wohngebäude weiterbilden, 2020 auch für Nichtwohngebäude. Seit 2018 arbeitet er als Liegenschaftsverwalter für die Gemeinde Sauldorf und ist nebenberuflich selbstständig tätig in den Bereichen Baukonstruktion und Energieberatung.

Damit sei er vertraut mit dem größten Kostenfaktor der Gemeinde, dem Bereich Infrastruktur und Bauwesen, schreibt Walter in seiner Pressemitteilung. Außerdem habe er so Erfahrungen im Verwaltungs- und Kommunalrecht gesammelt.

Kandidat setzt auf regionale Lösungsansätze

„Die Entscheidungen der Politik sind für die Erfordernisse unserer ländlichen Region oft nur unzureichend ausgelegt oder schwer anzuwenden“, schreibt der 43-Jährige in seiner Pressemitteilung. „Es gilt deshalb, hier gute lokale beziehungsweise regionale Lösungsansätze im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten auszuarbeiten und umzusetzen.“

Dazu gehörten Maßnahmen bei der Nahversorgung, der Infrastruktur, der Digitalisierung und im öffentlichen Personennahverkehr, ergänzt durch die Bahnlinie. Hinzu kämen der Jugend-, Schul- und Sozialbereich.

„Nachhaltigkeit wird dabei auch auf kommunaler Ebene zunehmend neue Ansätze erfordern“, schreibt Christian Walter. Ziele seien der Erhalt und die Verbesserung von Lebensqualität und Lebensvielfalt in der Gemeinde Sauldorf. Zusätzlich zur Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat setzt er dafür unter anderem auf ergänzende Fachtreffen, um frische Ideen zu entwickeln.

Bewerbungsfrist endet am 7. November

Christian Walter ist katholisch, verheiratet und Vater von drei Kindern. Amtsinhaber Wolfgang Sigrist wird am 28. Februar 2023 nach 44 Dienstjahren im öffentlichen Dienst in den Ruhestand gehen. Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl endet am Montag, 7. November. Sollte bei der Wahl am 4. Dezember kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen können, folgt am 18. Dezember ein zweiter Wahlgang.