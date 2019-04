Chorgemeinschaft Liederkranz unterhält bei Gemeinschaftskonzert mit Schlager und Volksliedern

Bekannte Hits, Schlager und Volkslieder haben beim Konzert der Chorgemeinschaft Liederkranz Thalheim mit der Harmonie Buchheim und der Musikkapelle Buchheim im vollbesetzten Bürgerhaus St. Wendelin in Thalheim für gute Stimmung gesorgt. Neben den zehn Liedern der Männerchöre und klangvoller Blasmusik von der Musikkapelle stand die Ehrung von fünf aktiven Musikern im Mittelpunkt des sehr gut besuchten Konzertabends.

Die Begrüßung der Gäste und Zuhörer nahm Wilfried Knittel für die Chorgemeinschaft und Michael Knittel für die Musikkapelle vor. Zunächst erfreuten die Sänger unter Dirigent Klaus Hipp mit zwölf stimmig vorgetragenen Liedern. Gleich im Eröffnungslied „Bodensee-Hegau-Land“ machten sie Werbung für neue Sänger, die im Liedtext zu hören war: „Komm zu uns, sing mit uns, hier ist es schön, bei uns zu sein“. Es folgten bekannte Volkslieder wie „Hase und Jäger“ und „Auf da Schwäbische Eisebahne“. Bekannte Stücke von Udo Jürgens sorgten bei den Besuchern für gute Laune im Wendelinsaal. Auf dem Klavier begleitete Sarah Rees.

Viel Applaus gab es für „Nimm die Stunden, wie sie kommen“ und „Die Post im Walde“, begleitet auf der Trompete von Daniela Knittel und Sandra Rebholz. Mit der Zugabe: „One Way Wind“ verabschiedeten sich die Sänger von der Bühne. Unter der Leitung von Felix und Marion Schmid erfreuten die Musiker mit drei beeindruckenden Konzertstücken, wobei alle Register mit Soloeinlagen ihr Können unter Beweis stellten. Sehr flott trugen sie die „Perger Polka“ vor. Der Höhepunkt zum Abschluss: der Gemeinsame Auftritt mit der Knödel Polka und dem Lied „Die Fischerin vom Bodensee“.

Mit den Zugaben „Wir Musikanten“ und dem „Hohenzollern und Badner Lied“ mit kräftiger Unterstützung des Publikums endete der dreistündige Konzertabend.

Die Ehrungen nahm Verbandsdirigent Ralf Vosseler vom Blasmusik- Kreisverband Rottweil-Tuttlingen vor. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt Hubert Raible. Der Vorsitzende Michael Knittel erhielt die Fördernadel in Silber für 15 Jahre Arbeit im Vorstand. Die Ehrennadel in Bronze erhielten Martin und Judith Schmid. Die Ehrung für die Musikkapelle übernahm der stellvertretende Vorsitzende Christian Knittel. Bürgermeisterin Claudette Kölzow überraschte Musikerin Claudia Boos mit der Ehrennadel mit Urkunde vom Land Baden-Württemberg. Sie ist seit 45 Jahren in der Musikkapelle und führte 32 Jahre lang das Amt der Kassiererin aus.