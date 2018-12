Chor preist Gott mit einem „Magnificat“

Unter dem Titel „Magnificat – Rutter meets Meßkirch“ hat der Kreutzerchor auf das kommende Weihnachtsfest eingestimmt. Begleitet wurde der Chor unter der Leitung von Dirigent Franz Raml vom Kammerorchester Capella Novanta aus Biberach mit Ulrike Neubacher an der Harfe und der Sopranistin Katarzyna Jagiello.

Vor der Schließung der Kirche wegen Renovierung Anfang Januar 2019 glänzten die Sänger des Kreutzerchors mit Orchester in der St. Martinskirche noch einmal mit einem besonderen Weihnachtskonzert. Franz Raml wählte hierfür Kompositionen von John Rutter (geboren 1945), der weltweit einer der wichtigsten Chor- und Kirchenmusiker ist. Der Engländer hat sich intensiv mit dem „Magnificat“, der Vertonung der Lobpreisung Gottes, die auf dem Lukas-Evangelium basiert, auseinandergesetzt. Über die Komposition von Johann Sebastian Bach fand John Rutter seine eigene Vertonung im Jahr 1990.

An den Beginn des Konzerts stellte der Chor vier Lieder, die auf die Vielseitigkeit von Rutter einstimmten: Das fröhliche „Sans day coral“, das melodiöse „For the beauty of the earth“, das elegische „Nativity carol“ und das temperamentvolle „All things bright and beautiful“. Das Zusammenspiel mit dem Orchester harmonierte schon hier und machte neugierig auf das Hauptwerk. Abwechselnd setzten die unterschiedlichen Instrumente ihre Schwerpunkte.

Die Komposition „Magnificat“ in sieben Sätzen überraschte durch ihre Wechsel der Temperamente. Lateinisch im ersten Satz gesungen – und wie alle Texte aus dem Lateinischen oder Englischen im Programmheft übersetzt – wurde schnell deutlich, dass ein besonderes Ereignis bevorstand.

Vom Gewaltigen zum Staunenden

Chor und Orchester setzten schneller und mit Paukenschlägen dramatischer werdend ein Ausrufezeichen. Doch schon im zweiten Satz wurde der Ton mit Harfe und Gesang elegischer, um dann im „Sanctus“ des dritten Satzes vom Gewaltigen zum Staunenden zu schreiten. Der klare Sopran von Katarzyna Jagiello, die den Chor schon öfter begleitete, sang vom Erbarmen. Cello und Kontrabass, Violine und Pauke setzten danach starke Akzente, um anschließend wieder in ein versöhnliches Zwiegespräch zwischen Sopranistin, Chor und Flöten einzustimmen. Im Gloria dann durften die einzelnen Instrumente mit dem Chor und der Sopranistin auftrumpfen. Für die Aufführung spendeten die Zuhörer reichlich Beifall und wurden mit einem Rutter-Song belohnt. Das Lied „Engel auf den Feldern singen“ wurde gemeinsam mit dem Publikum gesungen. Zum Abschluss applaudierten die Zuschauer stehend und wollten Chor und Musiker noch nicht entlassen, aber Chorleiter Raml rief ihnen fröhlich entgegen: „Nächstes Jahr wieder.“ Allerdings müssen sie dann einen neuen Ort finden, denn die Kirche bleibt dann wegen Renovierung geschlossen.