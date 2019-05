CDU füllt Liste mit Kandidaten der ILS auf

Die Parteien und Fraktionen in Stetten am kalten Markt stehen in den Startlöchern: Sie befinden sich in der heißen Phase des Wahlkampfs um die Sitze im Rathaus und in den Ortschaftsgremien. Die Reihenfolge auf dem Wahlzettel ist bei der Kommunalwahl nicht maßgeblich. Es gibt zwei Listen mit drei Fraktionen:

CDU: Nicht ganz füllen konnte die CDU ihre Kandidatenliste. Vier Plätze blieben frei, die durch die Kandidaten der „Initiative lebenswertes Stetten“ (ILS, siehe unten) aufgefüllt wurden. Klaus-Dieter Halder, 52, verheiratet, fünf Kinder, Krankenpfleger und Landwirt, Gemeinderat seit 1999, Kreisrat seit 2014. Vorsitzender BLHV Stetten am kalten Markt – Glashütte Stiftungsrat der Beilstiftung, Betriebsrat SRH-Klinik Sigmaringen, Aufsichtsrat im Wirtschaftsausschuss SRH Kliniken.

Andreas Gulde, 36, verheiratet, ein Kind, Diplom-Ingenieur Maschinenbau, Landwirt, Mitglied Schützenverein SSV Glashütte und Glasbläserzunft Glashütte, tritt zum ersten Mal an. Stefan Sauter, 36, verheiratet, Betriebsleiter, Mitglied TSV Stetten am kalten Markt, Gruppenführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Stetten, aktives Mitglied CDU Ortsverband Stetten, kandidiert zum ersten Mal. Ebenfalls Christine Burkhart, 58, verheiratet, drei Kinder, Musikstudium am Konservatorium in Trossingen, freiberuflich tätig als Musikalische Leiterin.

Oliver Beil, 50, ledig, ein Kind, Beamter, Zunftmeister der Bockzunft Stetten am kalten Markt, CDU Gemeindeverbandsvorsitzender, bewirbt sich erstmals. Martin Rettich, 47, verheiratet, drei Kinder, Elektroingenieur (FH), aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Stetten. Christian Löffler, 33, verheiratet, ein Kind, Bauingenieur/Bauunternehmer, aktives Mitglied in mehren Vereinen. Florian Bürk, 31, verheiratet, zwei Kinder, Technischer Fachberater. Bis auf Klaus-Dieter Halder kandidieren alle Bewerber zum ersten Mal. Es treten nicht mehr an: Günther Töpfer, Michael Buhl, Wolfgang Lemke.

ILS: Die „Initiative lebenswertes Stetten“ (ILS) füllt die Liste der CDU auf. Die ILS schickt vier Kandidaten ins Rennen: Manuela Reinke, 47, ledig, Rentnerin, Schulbegleiterin, Hausaufgabenbetreuerin, Studentin der Bildungswissenschaft, Auszubildende zur nebenberuflich Kirchenmusikerin. Patrick Schreiner, 36, verheiratet, ein Kind, Berufssoldat, Mitglied der „Bürgerinitiative zur Erhaltung von Umwelt und Lebensqualität Stetten am kalten Markt“, Ortschaftsrat des Teilorts Glashütte. Beide treten erstmals bei der Gemeinderatswahl an. Lothar Löffler, 54, verheiratet, zwei Kinder, IT-Spezialist, Vorsitzender der „Bürgerinitiative zur Erhaltung von Umwelt und Lebensqualität Stetten am kalten Markt“, amtierender Gemeinderat und Ortschaftsrat. Florian Dreher, 35, verheiratet, drei Kinder, Schreinermeister, Gemeinderat seit 2014. Es tritt nicht mehr an: Martin Biebl.

Freie Wähler: Sie konnten alle Listenplätze belegen. Ralf Maier aus Frohnstetten, Diplomingenieur und zweifache Familienvater (46), aktiver Musiker und ist Produktionsleiter bei Groz-Beckert, tritt zum ersten Mal an.

Ebenso Verena Merz (33) geborene Holdenried, verheiratet, zwei Kinder, studierte Agraringenieurin, ist beruflich als Beraterin im Ackerbau tätig, dazu Nebenerwerbslandwirtin.

Förster Daniel Sauter (54), verheiratet, vier Kinder, seit zehn Jahren im Gemeinderat, will seine Aufgabe im Rat weiter wahrnehmen. Sven Eichardt (46), verheiratet, zwei Kinder, selbständiger Fliesenleger ist neu im Kandidatenreigen und bereit,

Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen. Ebenfalls neu ist Alexander Arnold (40), verheiratet, zwei Kinder, Betriebsleiter bei der Firma Benkler, seit 20 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. Sandra Rupp (51), verheiratet, vier Kinder, Krankenschwester im Palliativnetz des Landkreises, Mitglied in mehreren Vereinen, sitzt seit fünf Jahren am Stettener Ratstisch, will ihre Erfahrungen aus den vergangenen Jahren weiter einbringen.

Andrea Halder (32), ledig, Lehrerin am hiesigen Schulzentrum, Trainerin im Fitness- und Gesundheitszentrum des TSV, bewirbt sich zum ersten Mal.

Hilda-Maria Bartl (52), drei Kinder, selbständige Physiotherapeutin, seit fünf Jahren im Storzinger Ortschaftsrat, kandidiert erstmals für den Gemeinderat. Werner Bock (70), Rentner, Vorsitzender des schwäbischen Albvereins, tritt ebenfalls neu an.

Walter Sambil (69), verheiratet, ein Kind, Kfz-Meister in Rente und Mitglied in zahlreichen Vereinen, seit 20 Jahren im Stettener Gemeinderat, seit fünf Jahren im Kreistag. Daniel Hagg (34), verheiratet, zwei Kinder, Maschinenbauingenieur, Bereichsleiter der Firma Gühring, seit fünf Jahren im Storzinger Ortschaftsrat, will nun auch in den Gemeinderat.

Jürgen Leutner (56), Berufssoldat, zwei Kinder, will sich erstmals kommunalpolitischen einbringen. Leutner kandidiert auch für den Kreistag. Es treten nicht mehr an: Adrian Schiefer, Oliver Müller, Alfio Tomaselli, Rainer Letsch.