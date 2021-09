Caroline Loes singt seit 30 Jahren im Kreutzer-Chor

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat Schriftführerin Denise Alber bei der Hauptversammlung des Kreutzer-Chors Meßkirch über die allesamt geplatzten Aktivitäten des Chors gesprochen, etwa eine geplante Aufführung von Haydns „Schöpfung“. Sie freute sich aber auch über den Willen der Sänger zum Weitermachen.

In Anwesenheit zahlreicher Mitglieder, des Ehrendirigenten Dr. Werner Fischer und Stadträtin Insa Bix führte die erste Vorsitzende Barbara Hermann durch die Jahresberichte des Corona-Jahrs 2020. Der Kassenbericht von Kassiererin Verena Indlekofer war ein kleiner Lichtblick. Spendeneinnahmen durch zwei Benefizkonzerte des Dirigenten Franz Raml sowie Zuwendungen durch den Badischen Chorverband, die Stadt und engagierte Vereinsmitglieder schmälerten das Corona-Minus. Franz Raml selbst lobte in seinem schriftlichen Bericht die Flexibilität des Chors und machte Hoffnung auf eine bald schon wieder musikalischere Zukunft.

Nach den Jahresberichten übernahm es Insa Bix, die Entlastung der Vorstandschaft vorzunehmen, die einstimmig ausfiel. In ihrem Grußwort hob die Stadträtin die durch Vereine gestiftete Gemeinschaft besonders hervor. Dass auch die Stadt zu dieser beitragen konnte, ließ Barbara Hermann nicht unerwähnt und bedankte sich für die Möglichkeit zur „Probe mit Abstand“ im Schlosssaal. Am Ende der 173. Hauptversammlung nahm der Chor interne Ehrungen vor, unter anderem wurde Caroline Loes (Alt) für 30-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Beim Verlassen des SV-Vereinsheims durfte an diesem Abend hoffentlich so manchem die letzte Zeile des Eingangsliedes wieder eingefallen sein, die da lautete „…und alles wird wieder gut“.