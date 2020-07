Caritas schafft Plätze für die Tagespflege

Der Caritasverband Sigmaringen hat das Haus St. Martin in Messkirch bezogen und dort sein Angebot ausgeweitet. In den neuen Räumlichkeiten bietet die Sozialstation St. Heimerad Plätze für die Tagespflege an.

Auf das neue Angebot für Meßkirch hätten viele Menschen in Messkirch schon lange gewartet, heißt es in der Mitteilung der Caritas. „Dafür fällt aber die bisherige Betreuungsgruppe weg“, stellt Pflegedienstleiter Frank Ganser fest. Er ist seit dem Jahr 2018 bei der Sozialstation und hat der Eröffnung des neuen Angebotes ebenso entgegengefiebert, wie Irene Kohlmaier. Die war bislang in der Sozialstation St. Elisabeth in Pfullendorf eingesetzt und wechselt jetzt nach Meßkirch.

„Ich freue mich schon richtig auf die neue Aufgabe“, sagt die 51-Jährige. Immerhin hat sie eineinhalb Jahre an der Konzeption mitgearbeitet und man kann deutlich spüren, wie wichtig ihr ist, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Einig sind sich alle Beteiligten in der Einschätzung, dass der flächendeckende Ausbau von Tagespflegeinrichtungen ohne Alternative ist. „Die Tagespflege ermöglicht älteren Menschen, so lange wie möglich in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld zu verbleiben“, macht der Pflegedienstleiter deutlich.

So ganz neu ist das Thema Tagespflege bei den Kirchlichen Sozialstationen im Dekanat Sigmaringen-Meßkirch e.V. nicht. In diesem Trägerverein sind die vier Einrichtungen in Sigmaringen, Pfullendorf, Meßkirch und Gammertingen zusammengeschlossen. In Sigmaringen betreibt man keine Tagespflege, denn dort gibt es eine solche bereits mit St. Klara in den Räumen des ehemaligen Internats der Liebfrauenschule. Träger ist der Caritasverband Sigmaringen. In Gammertingen wurde im Juli 2019 eine Tagespflege eingerichtet. „Davon konnten wir natürlich profitieren, aber wir wollten nicht einfach ein Konzept kopieren, sondern es speziell auf Meßkirch zuschneiden“, macht Ganser deutlich. Schon in den nächsten Tagen werden die ersten fünf Gäste eintreffen, um in den neuen Räumen ihre Tagesfreizeit zu verbringen. „Mehr dürfen wird nicht, wegen Corona“, bedauert Irene Kohlmaier. Immerhin wäre Platz für zwölf Gäste, wie die Betreuten heißen.

Ein eigener Fahrdienst sorgt für die Abholung zu Hause. Derzeit ist das noch etwas kompliziert. So ist der Mundschutz obligatorisch, es dürfen nicht alle Sitzplätze belegt sein und es wird vor dem Einstieg erstmal Fieber gemessen. Zeigt das Thermometer über 38 Grad, muss der Betreffende leider zu Hause bleiben. Das ist dann aber wirklich schade, denn die neuen Räume sind hell, freundlich und von Licht durchflutet. Der großzügige Küchen- und Essbereich ist vom Wohnbereich abgegrenzt und selbstverständlich entsprechen die Sanitäreinrichtungen dem neuesten Standard. Der direkte Zugang zu einer großen Terrasse und in den Garten mit seinem alten Baumbestand vermittelt eher den Eindruck von Urlaub als von Pflege und auch bei der Raumdekoration legt man Wert auf Wohnlichkeit. Eine Fachkraft und eine Betreuungskraft sorgen derzeit dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen. Später kommt dann eine Hauswirtschaftskraft dazu. Das Mittagessen wird in der Küche des Elisabethenheims in Ostrach täglich frisch zubereitet. Derzeit können die Gäste nur jeweils maximal drei Tage in die Einrichtung kommen. Auch das wird sich ändern.

Heimatnähe ist ein wichtiges Stichwort bei der Konzeption. Deshalb dauert die Anfahrt höchsten 45 Minuten. Übrigens können auch Rollstuhlfahrer problemlos transportiert werden. Das Fahrzeug ist entsprechend umgebaut worden. Bei der Programmgestaltung greift man kulturelle, regionale und jahreszeitliche Themen auf und auch die eigene Biographie kommt nicht zu kurz. „Schöne Augenblicke sind das Glück des Lebens“ heißt es auf einem großen Wandtatoo im Tagesraum. Es sagt genau das aus, was man den Gästen in der Tagespflege geben will. „Die Pflegebedürftigen haben das verdient“, sind Irene Kohlmaier und Frank Ganser überzeugt.