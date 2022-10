Campus Galli ist noch während der Herbstferien geöffnet

Das Mittelalter hautnah erleben, anfassen und begreifen, das ist auf dem Campus Galli noch bis einschließlich Sonntag, 6. November, möglich. Ab Sonntag, 30. Oktober, ist das Gelände von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Öffentliche Führungen finden täglich um 11 und um 14 Uhr statt. Die Anmeldung hierfür ist an der Kasse oder vorab online möglich. Auch private Gruppenführungen können gebucht werden. Weitere Informationen dazu gibt es bei der Tourist-Information, Telefon 07575/206 14 23. Meßkircher Bürger erhalten ermäßigten Eintritt, so zahlen Erwachsene 10 Euro statt 13 Euro. Nach der Winterpause öffnet Campus Galli am 1. April 2023 wieder seine Tore für Besucher.