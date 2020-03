Campus Galli hat wieder einen Kutscher

Fuhrmann Klaus Kolberg übernimmt die Kutschfahrten für den Campus Galli von Uwe Link, der weggezogen ist. Teilnehmer der Probefahrt mit der Kutsche über die mittelalterliche Baustelle sind Gästeführer und Angestellte der Verwaltung. Gästeführerin Sonja Fecht wies den gewünschten Weg und erläuterte jeweils, um was es bei den Stationen geht und wie lange es wohl noch dauert.

Gäste bekommen auf diese Weise einen Überblick über das Gelände und die vielen Stationen. Die Führung beginnt am Parkplatz des Campus Galli. Die erste Station ist am Eingang, wo auch Toiletten zur Verfügung stehen. Was die mittelalterliche Baustelle ist und wie dort gearbeitet wird sowie viele andere Dinge erfahren die Mitreisenden. Am Abbund-Platz bei der Gastronomie ist eine Pause angedacht. Von dort wird zunächst zu Fuß die bestehende Holzkirche besucht. Außerdem bietet die Gastronomie Essen und Trinken an. Etwa eine halbe Stunde später geht es mit der Kutsche zum Ausgangspunkt zurück. Wer möchte darf gerne noch länger bleiben und sich noch mal im Gelände an einzelnen Stationen gründlicher umschauen.

Saisonstart für Besucher ist der 1. April. Im Winter wurden viele Wege neu befestigt, die vorher lehmig und rutschig waren. Da sich fast alles im Freien abspielt, sei auch kaum Ansteckungsgefahr auf dem Gelände für Corona gegeben. Bei Regen könne die Kutsche seitlich mit durchsichtigen Planen geschlossen werden. Ein Rollstuhl könne mit befördert werden.

Wie wurden Dächer im Mittelalter abgedeckt? Jürgen Mädler berichtet von seiner Arbeit auf dem Campus Galli.

Öffentliche Fahrten werden 14-tägig mittwochs ab 10.30 Uhr angeboten. Sie dauern insgesamt etwa drei Stunden, wobei jeder gerne länger bleiben kann. Eine Fahrt inklusive Eintritt und Führung kostet für Personen ab 16 Jahren 35 Euro, von sechs bis 16 Jahren 25 Euro und darunter 10 Euro. 14 Personen finden Platz in der Kutsche. Sie kann auch nach Absprache zu anderen Terminen für 480 Euro komplett gebucht werden. Buchungen für öffentliche Fahrten stehen unter Vorbehalt, dass genügend Interessenten für diesen Termin sind. Falls es zu wenige sind, wird am Montag zuvor Bescheid gegeben. Andererseits können auch Wartelisten geführt werden, falls eine Führung überbucht ist. Buchungen werden über das Tourist-Info Meßkirch, Telefon 07575/206 47 oder per Mail an booking@campus-galli.de angenommen.