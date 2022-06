Campus Galli Förderverein feiert 10-jähriges Jubiläum

Zehn Jahre gibt es den Freundeskreis Karolingische Klosterstadt Meßkirch Campus Galli mittlerweile. Aus diesem Anlass findet am 3. Juli der Freundeskreistag auf Campus Galli statt. Auf dem Gelände verteilt gibt es an diesem Tag für alle Besucher besondere Aktionen: ein Kinderprogramm an mehreren Werkstätten bietet für die kleinen Campus-Galli-Besucher verschiedene spannende Mitmach-Aktionen, die Band Skadefryd sorgt für musikalische Unterhaltung, ein zusätzliches Essensangebot wartet auf dem Marktplatz und der Freundeskreis präsentiert sich für alle Mitglieder und Interes-senten auf dem Gelände. Das Programm startet vormittags im Eingangsbereich von Campus Galli mit der Begrüßung sowie der Ehrung der Gründungsmitglieder durch den Vereinsvorsitzenden Dirk Gaerte.

In den zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Freundeskreis für die Förderung der Klosterbaustelle Campus Galli engagiert. Was mit 35 Mitgliedern begann, ist heute ein wichtiger Bestandteil für das Gelingen dieses Projektes. In den vergangenen Jahren wurde eine Vielzahl von Maßnahmen auf der Klos-terbaustelle unterstützt, zuletzt der Bau der eindrucksvollen Scheune. Die Förderung kann aufgrund der erfreulich steigenden Mitgliederzahl - aktuell sind es knapp 450 - stetig vergrößert werden.