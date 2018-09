Bujukai verbindet mehrere asiatische Kampfsportarten

Seit über einem Jahr treffen sich einige Kampfkunstbegeisterte zum Training in Frohnstetten. Kürzlich haben sie nun den Verein „Budo-Kampfsportschule Oberes Donautal“ gegründet, um die Kampfsportkombination Bujukai auch anderen Interessierten näher zu bringen. Das Training findet jeden Mittwoch von 19 bis 20.30 Uhr in der ehemaligen Grundschule in Frohn-stetten, Schulstraße 10, statt.

Bujukai ist ein in Deutschland entwickeltes Kampfsportsystem, in dem Techniken aus verschiedensten asiatischen Kampfkünsten kombiniert werden: BU steht für Budo, was wörtlich übersetzt „Weg des Kriegers“ bedeutet und ein Überbegriff für die asiatischen Kampfsportarten ist. JU steht für die Sportarten Judo und Ju-Jitsu, K für Karate und Kobudo und Ai für Aikido und Arnis. Diese einzigartige Kombination vieler einzelner Kampfsportarten macht Bujukai für viele interessant.

Vor einigen Tagen fand ein erstes öffentliches Probetraining statt. Trainer Joachim Schaffrinna erzählte den Teilnehmern und Zuschauern zu Beginn etwas über die Herkunft und die Besonderheiten des Bujukai.

Das Training selbst begann mit dem traditionellen Abgrüßen, das in den asiatischen Kampfkünsten einen hohen Stellenwert hat und ein Zeichen von Respekt gegenüber dem Trainer und den Trainingspartnern ist. Nach einem kurzen Aufwärmen lernten die Teilnehmer die ersten Tritte, Schläge und Abwehrtechniken kennen und übten diese mit einem Partner.

Als Highlight zeigte Trainer Joachim Schaffrinna einige fortgeschrittene Hebeltechniken und Würfe. Auch die Teilnehmer durften zwei einfache Hebeltechniken ausprobieren. Nach dem Training war die Meinung der Teilnehmer eindeutig: Alle waren begeistert vom Training und wollen auch weiterhin dabei bleiben.