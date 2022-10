Bürgermeisterwahl: Dominik Kugler will mit Sauldorfer Bürgern ins Gespräch kommen

Noch bis zum 7. November können Büregermeisteranwärter in Sauldorf ihre Bewerbung abgeben. Mit Dominik Kugler kam diese Woche ein weiterer Bewerber dazu. Der Sohn des Pfullendorfer Bürgermeisters Thomas Kugler hatte bereits öffentlich angekündigt, er wolle in seinem ehemaligen Wohnort Sauldorf kandidieren. Lange bevor am 24. November die Kandidaten vorgestellt werden, will sich Kugler bei mehreren Veranstaltungen im November mit den Bürgern austauschen.

Seine Bewerbung für die Wahl am 4. Dezember habe er am Mittwoch abgegeben, schreibt Kugler in einer Pressemitteilung. „Auffallend viele Bürgerinnen und Bürgern hatten mich dazu ermuntert, und zwar in allen Ortsteilen der 2700-Seelen-Gemeinde“, schreibt er weiter. Der direkte, unmittelbare Austausch mit der Bevölkerung sei es, der auch seinen Amtsstil prägen würde.

Bürger in alle Entscheidungen einbinden

In sämtliche grundlegende Entscheidungsprozesse wolle der 34-Jährige die Bürger in den Entscheidungsprozess einbeziehen. „Ich bin überzeugt, dass ehrlich gemeinte, ergebnisoffene Bürgerbeteiligung brauchbare Ergebnisse liefert – weil niemand besser weiß, was ein Ort braucht, als jene Menschen, die dort wohnen und leben, vielleicht schon ein Leben lang. Dementsprechend suche ich von Anfang an das direkte persönliche Gespräch mit möglichst vielen Frauen und Männern, in Sauldorf genauso wie in den Teilorten.“

Zu diesem Zweck hat er eine Umfrage auf seiner Website dominik-kugler.de eingerichtet und lädt die Bürger auch zu vier Veranstaltungen im November ein. „Am liebsten sind mir jedoch leibhaftige Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern aus Fleisch und Blut.“

An wechselnden Orten will er sich bei öffentlichen Bürgertreffs mit den Sauldorfern treffen, beginnend am Samstag, 5. November, von 11 bis 12 Uhr vor dem Rosenbachsaal in Bietingen. Alle Bürgertreffs finden im Freien statt: „Weil man sich draußen weniger mit Corona ansteckt als drinnen, verzichte ich auf Wahlveranstaltungen in geschlossenen Räumen. Sollte es einmal regnen, schützt uns ein großer Schirm davor nass zu werden.“

Ein weiterer Kandidat hat eine Bewerbung abgegeben

Am Samstag, 12. November, folgt von 10 bis 11 Uhr ein Bürgertreff am Sauldorfer Dorfplatz. Vor der Kirche in Rast lädt Kugler am Freitag, 18. November von 16 bis 17 Uhr zum Treffen ein und am Samstag, 19. November von 10 bis 11 Uhr vor der Kirche in Krumbach.

Für die Bürgermeisterwahl in Sauldorf, bei der Wolfgang Sigrist nach 44 Jahren im öffentlichen Dienst nicht mehr zur Wahl antritt, haben sich außer Kugler noch weitere Kandidaten beworben. Mit Christian Walter hat der aktuelle Liegenschaftsverwalter der Stadt seine Bewerbung bereits eingereicht. Der 43-Jährige beschreibt sich selbst als bürgernah und ungebunden.

Der 26 Jahre alte Severin Rommeler hat ebenfalls seine Bewerbung abgegeben. Er ist gelernter Zimmermann und hat außerdem Politik, Philosophie und Wirtschaftswissenschaft studiert. Laut dem amtierenden Bürgermeister Sigrist liegt der Gemeinde außerdem noch eine weitere Bewerbung vor.