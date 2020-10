Bürgermeister ehrt Weltmeister

Die Heuberggemeinde Stetten am kalten Markt hat schon immer mit Stolz auf sportliche Mitbürger blicken können, so auch bei der Sportlerehrung in diesem Jahr, die Bürgermeister Maik Lehn anlässlich der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Alemannenhalle durchgeführt hat. An diesem Termin durfte der Bürgermeister erstmalig einen Weltmeister ehren. In der Altersklasse M30 holte sich der Stettener Andreas Klauser zusammen mit seinem Teamkollegen Michael Gomeringer aus Meßstetten diesen Titel bei den ersten Hyrox-Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Oberhausen.

Die seit 2017 existierende Sportart Hyrox ist eine wettkampforientierte Fitnesssportart, die aus einer Kombination von leichtathletischen und geräteorientierten, athletischen Sportübungen besteht, wie Lehn erläuterte. Es sei eine Mischung aus Breiten- und Spitzensport, bei der nicht zwischen Amateuren und Profisportlern unterschieden wird. Unter 600 Teilnehmern hat sich Andreas Klauser mit seinem Kollegen nach einem spannenden Kampf durchgesetzt. Bürgermeister Lehn ehrte den außergewöhnlichen Athleten mit der Sportnadel in Gold nebst Urkunde.

Auch die Leichtathletin Ricarda Rapp, die bereits von der Gemeinde ausgezeichnet wurde, bekam wieder die Ehrung mit Urkunde. Die Stettenerin holte sich in der Altersklasse der Frauen ab 30 Jahren bei den baden-württembergischen Seniorenmeisterschaften 2018 den ersten Platz über 5000 Meter, sowie den fünften Platz bei den baden-württembergischen Berglaufmeisterschaften.

Der Sportschützenverein Glashütte stellt seit Jahren die meisten erfolgreichsten Sportler der Gemeinde. So konnte das Gemeindeoberhaupt auch dieses Mal wieder drei Schützen ehren, darunter den Bogenschützen Josef Locher, der bei den badischen Landesmeisterschaften 2019 mit dem 3D-Compound-Bogen den dritten Platz belegte. Er erhielt die Sportnadel in Bronze mit Urkunde. Die Sportnadel in Gold mit Urkunde durfte Waltraud Straub mit nach Hause nehmen, die bei den badischen Landesmeisterschaften in der Altersklasse Seniorinnen III mit der aufgelegten Luftpistole den ersten Platz belegte.

Die goldene Ehrung nur mit Urkunde, da er die goldene Nadel ebenfalls schon in der Vergangenheit durch besondere Leistungen erhalten hatte, durfte sich Joachim Hipp abholen, der bei den badischen Landesmeisterschaften 2019 in der Disziplin Muskete 50 Meter den ersten Platz belegen konnte. Corona-bedingt musste auf die sonst übliche Feier verzichtet werden.