Buchvorstellung und Gesprächsrunde in Schloss Meßkirch

Der aus einer wissenschaftlichen Tagung im Herbst 2018 hervorgegangene Band „Die Bischöfe Conrad Gröber und Joannes Baptista Sproll und der Nationalsozialismus. Historischer Kontext und historisches Erinnern“ wird am Mittwoch, 20. April, um 19 Uhr im Festsaal von Schloss Meßkirch öffentlich vorgestellt. Das teilte das Landratsamr mit.

Mit der von der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur sowie der Stadt Meßkirch veranstalteten Buchvorstellung ist eine öffentliche Gesprächsrunde „Haltung und Handlungsspielräume. Zwei Bischöfe und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus im Vergleich“ verbunden, an der unter der Moderation von Kreisarchivar und Geschäftsführer der Gesellschaft Oberschwaben Dr. Edwin Ernst Weber der Würzburger Kirchenhistoriker und Experte zu beiden Bischöfen Prof. Dr. Dominik Burkard, der Villinger Historiker Clemens Joos und der Leiter des Erzbischöflichen Archivs Freiburg Dr. Christoph Schmider mitwirken.

Das Verhältnis der Kirchen und zumal ihrer Bischöfe zum Nationalsozialismus steht immer wieder aufs Neue in der öffentlichen wie der wissenschaftlichen Diskussion. Der Tagungsband nimmt vergleichend die beiden südwestdeutschen Diözesanbischöfe Conrad Gröber und Joannes Baptista Sproll in den Blick, mit ihrem gesellschaftlich-religiösen Hintergrund im badischen bzw. württembergischen Oberschwaben in der Zeit des Kulturkampfs und der katholischen Milieubildung, ihrem Werdegang und Episkopat sowie ihrem „Nachleben“. Das Interesse gilt den individuellen Prägungen und dem markant unterschiedlichen Verhalten gegenüber dem NS-Staat.

Im Anschluss an die Buchvorstellung kann das Buch mit Beiträgen von zwölf Experten zum Preis von 29 Euro erworben werden.