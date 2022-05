Buch über Kirchenmitglied im NS-Regime

Im Bildungszentrum Kloster Gorheim erlebten die Zuhörer einer Buchausstellung vergangenen Mittwoch einen Referenten, der sich umfassend mit seinem Protagonisten im Buch auskannte. Willi Eisele, Historiker und pensionierter Oberstudiendirektor aus Wolfratshausen, verstand es, die schillernde Persönlichkeit des Benediktinermönchs Alban Schachleiter auszubreiten. Seit 1908 war Schachleiter Abt des Stadtklosters Emaus in Prag, begnadeter Kunst- und Musikkenner – und politisierender „Abt des Führers“.

Nach dem Ersten Weltkrieg zusammen mit dem deutschstämmigen Teil seines Konvents aus der neugegründeten Tschechoslowakei ausgewiesen, fand Schachleiter im deutschen Exil tief verletzt und verunsichert Halt und Anerkennung in Kreisen der neuen nationalsozialistischen Bewegung, insbesondere in der persönlichen Bekanntschaft mit Adolf Hitler. Bruder Jakobus Kaffanke vom Ramsberg stellte gleich zu Beginn die Frage, inwieweit die Kirche inzwischen fähig ist, sich eben nicht nur mit „Lichtgestalten“ wie zu befassen.

Die Zeit ist reif, und mit dem vorgestellten Band „Zwischen Ordensregel und politischer Gefolgschaft“, erschienen als Band 3 der „Beuroner Schriften und Studien“, ist die Kirche durchaus in die Rolle des offensiven Aufklärers eigener dunkler Flecken getreten. So machte Willi Eisele in seinem Referat deutlich, dass der Mönch Alban Schachleiter als Prager Abt beispielsweise wesentlich gegen die Los-von-Rom-Bewegung wirken konnte, beste Beziehungen zum Haus Habsburg unterhielt und auch nach seiner Verbannung aus Prag in Verbindung mit seinem Kloster blieb. Warum aber die Anbiederung an Staat und Partei? „Es menschelte halt“, sagte Eisele. So gab es im Münchner Umfeld Einflüsterer, falsche Freunde und Helfer, die den geschassten Abt zum Nationalsozialismus brachten, ihm einen Platz auf den Ehrentribünen mehrerer Reichsparteitage und die anbiedernde Hofierung durch das System sicherten.

Dass er sich damit auf eine Gratwanderung begab, konnte Schachleiter wohl kaum überblicken, und so fiel er als „nützlicher Idiot“ nach seinem pompösen Staatsbegräbnis 1937 schlagartig ins Versenken und Vergessen des antikirchlichen Regimes – und nach dem Untergang dann prompt in die „damnatio Memoriae“, einer auf den Trümmern der Diktatur begründeten Nachkriegs-Gesellschaft. Dass dieses Lehrstück einer Verführbarkeit Intellektueller auf der Bühne eines politischen Systems keinesfalls bloße Geschichte und gerade angesichts der jüngsten Entwicklungen hochaktuell ist, brachte der Hausherr und junge Leiter des katholischen Bildungswerks, Clemens Mayer, bereits zu Beginn in einem kurzen Grußwort zur Sprache. In diesem Sinne schlägt das im Lit-Verlag erschienene und über den Klosterladen Beuron erhältliche Buch 85 Jahre nach dem Tod von Abt Alban Schachleiter eine Bresche für eine zeitgemäße kirchliche Aufarbeitung, auch von problematischen Etappen der Kirchengeschichte.