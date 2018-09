„Brauner Conrad“ und „Bekennerbischof“

„Die Bischöfe Conrad Gröber und Joannes Baptista Sproll und der Nationalsozialismus – Historischer Kontext und historisches Erinnern“ lautet der Titel einer Tagung, die am 9. und 10. November im Festsaal von Schloss Meßkirch stattfindet. Ausrichter sind die Gesellschaft Oberschwaben, der Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Kirchengeschichtliche Verein für die Erzdiözese Freiburg.

Nachdem die „Schwäbische Zeitung“ im vergangenen Jahr über die Beziehungen des in Meßkirch geborenen Freiburger Erzbischofs Conrad Gröber berichtet hatte, entspann sich ein Historikerstreit zwischen dem Autor Wolfgang Proske und dem Meßkircher Lokalhistoriker Armin Heim. Während Proske den „braunen Conrad“ in seinem Buch „NS Belastete aus Südbaden“ als eindeutigen Helfer des Nationalsozialismus darstellt, und forderte, Gröber die Ehrenbürgerwürde abzusprechen sowie die Conrad-Gröber-Straße umzubenennen, nahm Heim den Erzbischof in Schutz. Auch der Neffe Martin Heideggers, Heinrich Heidegger, verteidigte Gröber. Dieser habe sich nur aus Angst vor dem Kommunismus mit den Nazis eingelassen. Daraus entstand dann eine Debatte, die auch in Leserbriefen ihren Niederschlag fand.

Der Meßkircher Gemeinderat hatte sich dann entschlossen, im Herbst 2018 eine Historiker-Tagung zum Thema Gröber zu veranstalten. Erst kürzlich hatte die „Schwäbische Zeitung“ auch über das genaue Gegenstück zu Gröber berichtet, über den Rottenburger Bischof Joannes Baptista Sproll, der als dezidierter Gegner des Nationalsozialismus von den Nazis aus seiner Diözese ins Exil nach Krumbad bei Memmingen vertrieben wurde, sich aber nicht aus dem Amt drängen ließ. Die Tagung stellt jetzt den „Schwäbischen Bekennerbischof“ dem fördernden SS-Mitglied Gröber gegenüber.

Dazu schreiben die Veranstalter: „Das Verhalten der Kirchen und zumal ihrer Bischöfe zum Nationalsozialismus steht immer wieder aufs Neue in der öffentlichen wie der wissenschaftlichen Diskussion, in besonderer Weise umstritten ist der aus Meßkirch stammende Freiburger Erzbischof Conrad Gröber wegen seiner NS-freundlichen und antijüdischen Äußerungen, aber auch wegen seines – angeblich unzulänglichen – Einsatzes für verfolgte Diözesanpriester.“ Die Tagung nehme vergleichend die beiden südwestdeutschen Diözesanbischöfe Conrad Gröber und Joannes Baptista Sproll mit ihrem gesellschaftlich-religiösen Hintergrund im badischen beziehungsweise württembergischen Oberschwaben in der Zeit des Kulturkampfs, ihrem Werdegang und Episkopat sowie ihrem „Nachleben" in den Blick.

Markante Unterschiede

„Neben den individuellen Prägungen und dem markant unterschiedlichen Verhalten zum NS-Staat mit der zumindest zeitweilig begeisterten Zustimmung und dem Bemühen um Kooperation bei Gröber und der grundsätzlichen Distanz und dem mutigen Protest bei dem schließlich aus seiner Diözese verwiesenen Sproll gilt das Interesse der sich mehrfach wandelnden öffentlichen wie wissenschaftlichen Bewertung der beiden Bischöfe nach 1945 und nach ihrem Tod 1948 beziehungsweise 1949 bis zur Gegenwart.“ Das Fallbeispiel der beiden Bischöfe werde eingebettet in die regionale und nationale „Erinnerungskultur" zum Zivilisationsbruch der nationalsozialistischen Gewalt- und Unrechtsherrschaft. „Dabei kommen auch die Vorbehalte und Widerstände zur Sprache, die nach wie vor lokal oder regional gegen eine öffentliche Auseinandersetzung mit NS-Unrecht bestehen“, heißt es.

Die Tagung beinhaltet elf Vorträge in drei Sektionen, die unterschiedliche Aspekte des Verhältnisses der katholischen Bischöfe zum Staat und zum NS-Regime im Besonderen thematisieren, sowie eine Schlussdiskussion. Förderer der Tagung sind die Stiftung Oberschwaben und die Stadt Meßkirch.