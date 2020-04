Brandstiftung in Meßkirch

Auf ein in Vollbrand stehendes Auto sind laut Polizeimeldung Beamte des Postens Meßkirch am Dienstagmorgen gegen 06.10 Uhr in der Ablachstraße aufmerksam geworden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Meßkirch wurde das Feuer kurze Zeit später gelöscht. Das 22 Jahre alte Fahrzeug wurde durch den Brand komplett zerstört, der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Personen, die zur fraglichen ZeitVerdächtiges bemerkt haben, werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch, unter Telefon 07575/28 38, in Verbindung zu setzen.