Brand richtet 10000 Euro Schaden an

Bei einem Brand am späten Samstagabend in Leibertingen ist Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro entstanden.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, rückten kurz nach 23 Uhr mehrere Feuerwehren zur Bekämpfung des Feuers an der Friedhofstraße im Ortsteil Kreenheinstetten aus. Eine alte Holzhütte, die als Jugendtreff genutzt wurde, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die im Treff befindlichen Jugendlichen bemerkten eine Brandstelle, verließen umgehend das Gebäude und informierten die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Leibertingen, Kreenheinstetten, Talheim und Altheim sowie der Rettungsdienst. Der Löschzug aus Meßkirch konnte noch während der Anfahrt wieder zurückfahren.