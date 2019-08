Vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem Kühlschrank geriet am Montagabend gegen 22.15 Uhr eine Einliegerwohnung im Buchenweg in Brand. Das Feuer konnte von den Feuerwehren aus Schwenningen-Heuberg und Stetten am kalten Markt gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.