Borkenkäferplage führt zur Reduzierung des Holzeinschlags

Der Leiter des Fachbereichs Forst im Landratsamt, Stefan Kopp, und der Meßkircher Revierleiter Siegbert Arzt haben im Gemeinderat über den Stand der Dinge im Meßkircher Wald und über den Planansatz für das kommende Jahr berichtet. Angesichts der hohenTemperaturen und der anhaltenden Trockenheit im Wald hat es eine explosive Vermehrung der Borkenkäfer gegeben. „Meßkirch ist dabei bislang noch mit einem blauen Auge davongekommen“ sagte Kopp.

Im Meßkircher Wald seien rund 1500 Festmeter Käferholz angefallen. Der Käferbefall sei im Verhältnis zu anderen Gemeinden und Kreisen deutlich geringer. Allerdings habe man zum Jahresbeginn einiges an Sturmholz aufarbeiten müssen. Durch die landesweit große Menge an Käferholz sei der Holzpreis allerdings sehr niedrig. Daher habe man in Absprache mit der Verwaltung beschlossen, den geplanten Einschlag zu reduzieren um auf bessere Preise zu warten.

Revierförster Arzt stellte dann die Zahlen vor. Der Einschlag wird in diesem Jahr um 2500 auf 10 000 Festmeter zurückgenommen. Für 2019 sind dann wieder 12 680 Festmeter geplant. Die Ausgaben belaufen sich durch den geringeren Einschlag auf 450 000 Euro, rund 28 000 Euro weniger als geplant. Dadurch sinken aber naturgemäß auch die Einnahmen um gut 150 000 auf jetzt 750 000 Euro, woraus sich ein geringeres Betriebsergebnis in Höhe von rund 300 000 Euro (geplant 422 000 Euro) ergibt. Für 2019 sind dann wieder leicht erhöhte Zahlen geplant. Hier ist dann ein Betriebsergebnis von knapp 350 000 Euro vorgesehen. Der Gemeinderat billigte das Ergebnis und die Planung für 2019 einstimmig.