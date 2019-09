Bodenständiges Handwerk und eine fliegende Lokomotive

In Leibertingen stehen am Wochenende des 14. und 15. September gleich zwei Feste auf dem Veranstaltungsprogramm: Das 13. Familiendrachenfest und der Wildensteiner Jahrmarkt.

Das Drachenfest findet am Samstag und Sonntag auf dem Segelfluggelände in Leibertingen statt. Die Veranstaltung ist bei Drachenfliegern in Europa beliebt, es werden mehr als 100 aus ganz Deutschland, Holland und der Schweiz erwartet. Sie wollen den Himmel über Leibertingen zwei Tage lang zur Bühne für die bunten Flugobjekte machen. Drachen in allen erdenklichen Farben und Formen werden zu sehen sein: Haie, Wale, Kraken, Bären, Katzen, Hundertfüßler und Korallenfische sind nur einige der Figuren, die den Himmel schmücken werden. Ein besonderes Objekt bringt ein Drachenflieger aus der Schweiz mit: Eine fliegende Lokomotive. Diesen speziellen Drachen hat der eidgenössische Drachenfan innerhalb von zwei Jahren selbst gebaut. Das Vorbild für seinen fliegenden Nachbau: die Dampflokomotive Leviathan.

Aber nicht nur die Lenkdrachenflieger zeigen akrobatische Kunststücke. Auch am Boden gibt es unterschiedliche Windspiele zu bestaunen und bei geeignetem Wetter lassen sich Buggys mit speziellen Drachen über den Flugplatz ziehen. Eltern können mit ihren Kindern aktiv am Fest teilhaben und dort ihre eigenen Drachen steigen lassen. Sollte es zu Defekten kommen, können diese direkt vor Ort repariert werden.

Am Samstag, 14. September, beginnt das Drachenfest um 13 Uhr. Bei einsetzender Dunkelheit gibt es ein Feuerwerk und eine Nachtflugshow mit beleuchteten Drachen. Zum Feierabendhock spielt die Musikkapelle Leibertingen. Am Sonntag, 15. September, beginnt das Drachenfest bereits um 11 Uhr mit freiem Fliegen. Auf die Kinder warten eine Bonbon- und Fallschirmfähre und eine Hüpfburg. An beiden Tagen ist der Eintritt frei und das Parken kostenlos.

Während sich an anderer Stelle die Drachen in die Luft begeben, geht es beim traditionellen Wildensteiner Jahrmarkt auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. An Marktständen und in Zelten bieten am Sonntag, 15. September, ab 11 Uhr Marktleute ihre Waren und Köstlichkeiten den Besuchern an. Seiler, Zimmerleute, Drechsler, Schreiner und andere präsentieren alte Handwerkstechniken und geben zusammen mit der historischen Dekoration dem Wildensteiner Jahrmarkt seine unverwechselbare Ausstrahlung. Die örtlichen Vereine und das Gasthaus Adler sorgen mit ihrem vielfältigen kulinarischen Angebot für lukullische Genüsse.

Auf der Markt finden zudem die 17. Meisterschaften im Hufeisenwerfen statt, der Schützenverein Altheim/Thalheim bietet Bogenschießen an. Der Männergesangverein Straßberg lädt zum „baden wie früher“ in seinen Badezuber ein und die „Danzleut‘“ möchten mit der historischen Rathaustanzgruppe Tänze aus längst vergangenen Tage aufführen. Für die Jüngsten gibt es ebenfalls ein sattes Programm mit Kutschfahrten, Kinderschminken, Basteln, Filzen und einem Karussell. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Musikkapelle Thalheim. Interessierte können auf der Burg Wildenstein die sonst nicht zugänglichen Bereiche des alten Gemäuers besichtigen.