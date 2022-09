BODEG bestellt Obsthochstamm-Bäume

Die Bäuerliche Vermarktung Oberes Donautal e.G. (BODEG) organisiert, zusammen mit dem Haus der Natur in Beuron, eine Obsthochstamm-Sammelbestellung. So können günstigere Preise für die Bäume erzielt werden, womit der Erhalt von Streuobstwiesen unterstützt wird, heißt es in einer Mitteilung des Hauses der Natur.

Die Pflanzen stammen von der Baumschule Häring in Dürbheim und seien das raue Klima der Alb gewohnt, so die Organisatoren weiter. Bei einem Preis von 36 Euro je Baum sind ein Pfosten und eine Kokosschnur zum Anbinden inklusive. Bestellschluss ist Mittwoch, 5. Oktober. Abgeholt werden müssen die Bäume am Samstag, 5. November, von 9 bis 12 Uhr am Haus der Natur in Beuron.

Zusätzlich teilt das Haus der Natur mit, dass die Aktivität von Wühlmäusen und Hasen zugenommen habe. Daher empfehlen die Experten bei Pflanzungen am Siedlungsrand den Einsatz von Wühlmauskörben und Verbissschutz. Bei der Bestellliste werden unter anderem Wühlmaustaschen und ein Stammschutz aus Fichtenholz angeboten, die von einer KoBV-Klasse der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Tuttlingen hergestellt werden. Die Bestellliste wird in diesem Jahr um Schafwolldünger mit Wolle aus dem Naturpark Obere Donau ergänzt.

Die Sortenliste für die Sammelbestellung kann auf der Homepage der BODEG, www.bodeg.de, heruntergeladen oder telefonisch am Haus der Natur angefordert werden, Telefon 07466/928 00.