Blasmusikverband verleiht Ehrennadeln in Gold an Schwenninger Musiker

Nach dreijähriger coronabedingter Pause hat der Musikverein Schwenningen am Samstagabend wieder seine Jahreshauptversammlung abhalten können. Im Namen des Blasmusikverbands Baden-Württemberg zeichnete der Vorsitzende Adrian Stier bei dieser Gelegenheit einige Stützen der regionalen Blasmusik aus.

Klarinettistin Bärbel Beck trat 1982 in den Musikverein Frohnstetten ein, wo sie bis 1995 aktiv spielte. Mit Ehe und Wohnungswechsel nach Schwenningen vollzog sich auch der Wechsel zum Musikverein Schwenningen, wo sie seither als Klarinettistin mit der größten Erfahrung in ihrem Register gilt. Der Blasmusikverband überreichte ihr mit dem Ehrenbrief für 40 Jahre aktive Tätigkeit zur Förderung der Musik die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Sogar 50 Jahre lang stand der aus Heudorf stammende Vollblutmusiker und Dirigent Siegbert Jäger aktiv im Zeichen der Förderung der Blasmusik. 1971 trat er in die Musikkapelle Heudorf ein und erlernte das Saxophon. Von 1980 bis 2005 leistete er wertvolle Arbeit als musikalischer Ausbilder, Jugendleiter und Vizedirigent. Von 1986 bis 2012 dirigierte er die Musikkapelle Heudorf, die er maßgeblich prägte. Von 2014 bis 2018 war Jäger musikalischer Leiter des Musikvereins Schwenningen.

Seit 2018 spielt er in Schwenningens Ensemble das Tenorsaxophon und fungiert als Vizedirigent. Auch er erhielt die hohe Ehrung vom Blasmusikverband Baden-Württemberg mit Ehrenbrief über Ehrennadel in Gold mit Diamant. Seitens des Musikvereins überreichte Adrian Stier Geschenke und Konzertkarten.

Für 20-jährige aktive Tätigkeit ehrte der Musikvereinsvorsitzende die Saxophonistin Alisa Nipp geborene Heinemann. Sie spielte von 2000 bis 2009 in der Jugendkapelle und ist seit 2004 im Stammorchester aktiv. Seit 2013 leistete Nipp außerdem als Ausbilderin und seit 2014 als Jugendvertreterin wichtige Arbeit im musikalischen Nachwuchsbereich. Der Vorsitzende überreichte ihr die Ehrennadel in Silber.

Dieselbe Ehrung nahm Flügelhornist Holger Biener entgegen. 1987 trat er in den Musikverein Kettenacker ein, wo er die Trompete erlernte. 2002 beendete er dort seine Musikkariere, denn die Liebe zog ihn in die Heuberggemeinde Schwenningen. Holger Biener spielt im Stammorchester, ist im Ausschuss als Beisitzer tätig und führt im Förderverein des Musikvereins die Vereinskasse.

Beisitzerin Jennifer Roth ist seit 2012 Jugendleiterin und bildet seit 2008 aus. Sie spielt Klarinette und ist seit 2001 Mitglied im Musikverein. Auch sie bekam die silberne Ehrennadel angeheftet.

Mit Julia Kohle, Maximilian Fritz und (in Abwesenheit) Gina Forster, Antonia Schwanz sowie Larissa Beck bekamen weitere Musikerinnen die Ehrennadel in Bronze verliehen. Julia Kohle trat 2010 in den Musikverein ein und erlernte das Bariton, das sie seit 2012 in der Jugendkapelle spielte. Seit 2013 unterstützt Kohle das Stammorchester.

Gina Forster lernte 2010 das Saxophonspiel, mit dem sie ebenfalls parallel die Jugendkapelle und seit 2013 das Stammorchester unterstützt. Larissa Beck trat 2011 in den Verein ein, erlernte das Saxophon und spielt seit 2014 in der Jugendkapelle sowie seit 2015 im Stammorchester.

Antonia Schwanz erlernte gleichzeitig die Querflöte und war mit Beck zeitgleich in beiden Formationen aktiv. Der ebenfalls 2011 eingetretene Maximilian Fritz erlernte das Tenorhorn und legte 2018 die D3-Prüfung ab. Er gilt als große Stütze im Verein. Alle Geehrten freuten sich über ihre Auszeichnungen, deren Verleihung von ihren Kameradinnen und Kameraden des Musikvereines mit donnerndem Beifall begleitet wurde.