Bis Ostern werden weltliche Lieder eingeübt

Im Gasthaus zum Adler haben sich die Sänger des Männerkirchenchors zur Jahresversammlung getroffen. Vorsitzender Rolf Wiedenmann, sein Stellvertreter Armin Reitze, Schriftführer Ulrich Wurster und Kassierer Josef Karpf wurden einstimmig für weitere drei Jahre wiedergewählt. Ebenso wurden die beiden Beisitzer Hans Hatzenbühler und Günter Hafner wiedergewählt.

Schriftführer Wurster berichtete von 21 öffentlichen Auftritten wovon fünf weltliche Feiern waren. Über Mehreinnahmen in der schmalen Vereinskasse gab Kassierer Karpf Aufschluss. Der Chor erledigt die Rasen- und Heckenpflege am Pfarrhaus und mit diesem Erlös wird der Jahresausflug finanziert.

Dirigent Xaver Bulach sprach den 21 Sängern ein großes Lob aus. Neue Lieder würden immer freudig aufgenommen. Bis Ostern möchte er noch einige weltliche Lieder einüben.

Bulach und Vorsitzender Wiedenmann ehrten anschließend die besten Probenbesucher: Hermann Hafner, Adolf Karpf, Manfred Hafner, Hans Hatzenbühler und Rupert Jäger erhielten einen Gutschein und ein Weinpräsent. Schriftführer Ulrich Wurster erhielt eine Urkunde für zehn Jahre Chormitgliedschaft.

In der Vorschau sind geplant: am 18. Mai ein Ausflug auf die Mainau, am 19. Mai ein Auftritt in der Kapelle im Kreiskrankenhaus. Am 30. Mai, an Christi Himmelfahrt, und am 30. Juni findet dann das Kirchenpatrozinium statt.