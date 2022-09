Bildungswerk bietet Rückengymnastik und Holzschnitzen an

Zwei weitere Gymnastik-Kurse des Bildungswerks Meßkirch beginnen in der kommenden Woche. Am Montag, 19. September, von 19 bis 20 Uhr, startet unter der Leitung von Isolde Lotzer der Kurs „Funktionelles Rückentraining“ in der Turnhalle des Martin-Heidegger-Gymnasiums. Es werden verschiedene Übungen und Geräte gezielt eingesetzt, um ein möglichst ganzheitliches Training der gesamten Muskulatur, besonders des Rückens, zu gewährleisten. Am Mittwoch, 21. September, beginnt das „Aktive Rückentraining für Männer“ unter der Leitung von Verena Munz von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle des Martin-Heidegger-Gymnasiums.

Der Holzschnitzkurs unter der Leitung von Egon Gommeringer ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Er beginnt am Dienstag, 20. September, von 19 bis 20.30 Uhr im Werkraum der Grafen-von-Zimmern-Realschule. Er erstreckt sich insgesamt über sieben Abende, an denen ausreichend Werkzeuge und Holz zur Verfügung stehen. Es besteht die Möglichkeit, angefangene Stücke fertigzustellen. Informationen direkt bei Egon Gommeringer unter Telefon 07575/3335.

Zu allen Kursen ist eine Anmeldung notwendig, entweder telefonisch bei Ulrike Beppler (07575/925448) oder per Mail über das Internet unter www.bildungswerk-messkirch.de. Eine Anmeldung muss mit der Überweisung der Kursgebühr bestätigt werden.