Biberbahn eröffnet: Neue Verbindung von Oberschwaben an den Bodensee

Großer Bahnhof für den ersten regulären Personenzug seit über 50 Jahren: Sauldorf, die Stadt Meßkirch und ihr Ortsteil Menningen haben am Samstag die offizielle Eröffnung der Strecke von Mengen nach Sauldorf mit viel Musik, einem Festakt und jeder Menge Optimismus für den Ausbau dieser Strecke gefeiert. Der südliche Landkreis Sigmaringen erhalte mit der Wiedereröffnung ein Stück Infrastruktur zurück, sagte Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick beim zentralen Festakt in Meßkirch. Der Grundstein ist mit dem Ausflugsverkehr an Sonn- und Feiertagen gelegt, das „mittelfristige“ Ziel ist ein Stundentakt im regulären Verkehr.

Schriftsteller Arnold Stadler, der in Rast bei Sauldorf zu Hause ist, nimmt am Samstagmorgen im ersten fahrplanmäßigen Personenzug der Biberbahn Platz, der an diesem Tag noch für geladene Gäste reserviert ist. Auf der Fahrt vom neuen Haltepunkt Sauldorf zum Festakt in Meßkirch erzählt er, wie ihn Mitte der 60er-Jahre auf dieser Schienenstrecke rote Schienenbusse mit nur halbhohen und umklappbaren Lehnen vom Bahnhof Sauldorf nach Meßkirch ins Gymnasium brachten. In seinem Roman „Feuerland“ lässt er seinen Großonkel, damals noch in einem mit Dampflok bespannten Personenzug, von Bahnhof Sauldorf aus nach Argentinien auswandern. „Damals kam man mit dem Zug von hier aus bis nach Argentinien“, sagt der 67-jährige Schriftsteller. „Historisch“ sei diese Wiedereröffnung.

Der Begriff taucht an diesem Eröffnungstag in Reden und Grußworten nicht nur einmal auf. Doch statt in ruckelnden und lauten Schienenbussen ist die Festgesellschaft am Samstag in einem modernen Regioshuttle der Landesverkehrs AG SWEG auf bequemen Sitzen und mit angenehmer Akustik unterwegs. Zur Jungfernfahrt ab Sauldorf war auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gekommen und er blieb bis zum Abschluss in Mengen über drei Stunden später.

„Die ganze Region wird in Zukunft von Anschluss ans Schienennetz profitieren“, ist sich Sauldorfs Bürgermeister Wolfgang Sigrist vor Beginn der Jungfernfahrt sicher. Zugverbindungen würden in Zukunft immer wichtiger. Daran ließ Verkehrsminister Winfried Hermann wenig später beim zentralen Festakt in Meßkirch keinen Zweifel. Er erinnerte an die von der Landespolitik eingeleiteten totale Kehrtwende in der Bahnpolitik. Statt Strecken stillzulegen würde das Land nun mit Hilfe der Gemeinden Bahnstrecken reaktivieren. Das sei Teil der Verkehrswende. Ohne sie könne Klimaschutz nicht funktionieren. Hermann: „30 Prozent der klimaschädlichen Gase in Baden-Württemberg stammen aus dem Verkehr.“ Er bedankte sich bei den beiden Bürgermeistern Wolfgang Sigrist und Arne Zwick, dass sie die notwendigen Mehrheiten in ihren Gemeinderäten für dieses Projekt beschafft hatten. „Ohne diesen Mut hätte es nicht funktioniert“, so Hermann.

Die beiden Gemeinden haben die Eisenbahnstrecke zwischen Mengen und Stockach für einen Euro von der Firma Tegometall erworben, die zwischen Mengen und Sauldorf mit Güterzügen unterwegs ist. Mit dem Kauf sind die beiden Gemeinden mit fachlicher Unterstützung von Eisenbahnbetriebsleitern auch für Ausbau, Verkehrssicherheit und Unterhalt der Strecke verantwortlich. Das Land gibt dafür hohe Zuschüsse. Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick lobte „Mut, die Visionsfähigkeit und das Vertrauen in die Experten“ der Vertreter in den Gemeinderäten in Meßkirch und Sauldorf, die dem Kauf in einem einstimmigen Beschluss zugestimmt hatten. Dass es am Ende ein Wagnis sei, hätten nicht zuletzt die jüngsten Hochwasserschäden an der Strecke zwischen Stockach und Sauldorf gezeigt. Der ursprüngliche Plan, mit der Jungfernfahrt in Stockach zu beginnen, musste deshalb aufgegeben werden. Saniert werde nun aber so, dass die Dämme künftigen Überschwemmungen besser widerstehen könnten. Ohne die Gemeinde Krauchenwies und die Stadt Mengen namentlich zu erwähnen, konnte sich Zwick den einen oder anderen Seitenhieb in Richtung auf seine Kollegen nicht verkneifen. „Mit der Weitsicht ist es im oberen Bereich der Strecke anders.“ Sowohl Mengen als auch Krauchenwies als Anliegergemeinden der Strecke beteiligen sich bislang nicht an der Biberbahn. Beide Bürgermeister waren zur Eröffnung eingeladen, hatten abgesagt, so Arne Zwick auf Nachfrage.

„Wir rechnen in einem Zeitraum von zehn bis 15 Jahren“, machte der Meßkirch er Bürgermeister deutlich., „aber wir legen jetzt den Grundstein.“ Auf der Bahnstrecke wird zunächst mit dem Ausflugsverkehr an Sonn- und Feiertagen begonnen. Ziel ist ein Stundentakt im regulären Verkehr. Dafür sind weitere Investitionen nötig.

Im Führerstand des Triebwagens wird auf der Fahrt deutlich, dass es dafür noch einiges zu tun gibt. „Theoretisch könnten wir auf dieser Trasse mit bis zu 80 Stundenkilometern fahren“, sagt Eisenbahnbetriebsleiter Jens Fehrenbach, der die Fahrt begleitet. Erlaubt sind bisher aber nur 50 Kilometer in der Stunde. Um schneller fahren zu können, müssten vor allem in Sicherungsanlagen an Bahnübergängen investiert werden. Sie fehlen entweder ganz oder die aus den 60-Jahren stammenden Anlagen funktionieren nicht mehr.

Wie dann der weitere Weg zum regulären Verkehr auf der Strecke weitergeht, wird eine Machbarkeitsstudie zeigen. Doch einstweilen wurde unter großer Beteiligung der Bevölkerung der erste Personenzug auf der Strecke gefeiert. Landrätin Stefanie Bürkle betonte, dass der Landkreis die Biberbahn mit 110000 Euro unterstützt hatte. Sie konzentrierte sich in ihrer Rede auf weitere Verkehrsprojekte, in denen der Landkreis mit dem Land unterwegs ist, wie den neuen Wasserstoffzug auf der Zollerbahn auf der Alb oder neue Regiobuslinien in Stundentakt. Der Landkreis hatte sich die Biberbahn bislang gegenüber anderen Verkehrsprojekten einer eher niedrigen Prioritätsstufe zugeordnet.

Peinlich war im Ablauf der Veranstaltung darauf geachtet worden, dass die Biberbahn nicht parteipolitisch vereinnahmt wurde. Sie präsentierte sich als Projekt der Region präsentiert. Dank über Parteigrenzen hinweg wurde aber Andrea Bogner-Unden, Landtagsabgeordnete der Grünen, ausgesprochen, die sich nicht nur als Fürsprecherin des Projekts beim Verkehrsminister eingesetzt hatte, sondern sich als zweite Vorsitzende im Förderverein Ablachtalbahn bei den Arbeiten von Vereinsmitgliedern beteiligt hatte, um die Strecke flott zu machen. Der Förderverein um seinen Vorsitzenden Severin Rommeler und ein Team von vier Eisenbahnbetriebsleitern um Frank von Meißner waren maßgeblich verantwortlich dafür, dass die Strecke innerhalb von einem Jahr für den Ausflugsverkehr hergerichtet werden konnten.

Die Prominenz von Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß, dem Landtagsabgeordneten Klaus Burger und der Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger aus Singen war beim Festakt in Meßkirch zahlreich vertreten. Auch die Bundestagskandidaten von SPD und Grüne waren vor Ort. Als zweite Vorsitzende des Fördervereins machte Andrea Bogner-Unden auf die Auswirkungen auf den Tourismus in der Region. „Diese neue Verbindung zum Bodenseeraum ist eine große Chance für den sanften Tourismus für die gesamte Region.“

Die Strecke solle „Menschen in der ganzen verbinden“ hatte Wolfgang Sigrist bei der Abfahrt in Sauldorf gemahnt. Einstweilen macht sie das zwischen Sauldorf und Menningen-Leitishofen, einem neuen Haltepunkt den 45 Helfer aus der Ortschaft unter Federführung von Ortsvorsteher Konrad Schatz in Rekordzeit und quasi in Eigenregie aus dem Boden gestampft hatten. Ein Beispiel von Engagement, das sogar vom Verkehrsminister mit großem Lob bedacht wurde. Solche Haltestellen kann sich Zwick auch im „oberen Bereich der Strecke“ vorstellen. „Einstweilen werden wir dort nur winken.“ Und siehe da, Bürger von Krauchenwies winkten zurück: „Mir wellet au gern mitfahra“, hieß es bei der Vorbeifahrt an einem von winkenden Zaungästen gehaltenen Holzschild. Es könnte nicht nur die Biberbahn, sondern auch manche politische Diskussion in den Gemeinden Fahrt aufgenommen haben.