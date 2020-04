Bewohner des Heilig-Geist-Spitals aus Quarantäne entlassen

Nach mehr als zwei Wochen ist nun das Ende der Quarantäne-Situation im Heilig-Geist-Spital in Meßkirch erreicht. Das teilt die Vinzenz von Paul gGmbH, die als Träger des Heims fungiert, in einer Pressemeldung mit. Anfang April hatte die Pflegeeinrichtung die Nachricht erhalten, dass mindestens 15 Bewohner und auch einige Mitarbeiter positiv auf das Virus Covid-19 getestet wurden (die SZ berichtete).

„Das Ergebnis hat uns alle tief betroffen und die Zeit danach war mit Hoffen und Bangen besetzt. Denn trotz aller Schutz- und Hygienemaßnahmen kann niemand im Vorfeld einschätzen, wie der Krankheitsverlauf sein wird“, wird Regionalleiter Thomas Roth in dem Schreiben zitiert. In der direkt danach eingeleiteten Quarantäne zeigte der Großteil der Bewohner nur milde Symptome ohne Fieber. Allerdings sind innerhalb der Quarantänezeit zwei Bewohner verstorben, „bei einem dritten Bewohner, der vor diesem Zeitpunkt bereits im Krankenhaus war, wurde im Nachgang ein positiver Befund ermittelt“, so Roth in einer Pressemitteilung.

Sämtliche Maßnahmen in der Quarantäne wurden und werden auch weiterhin in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, der Heimaufsicht und orientiert an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts getroffen.

Ein erster Erfolg zeichnet sich nun ab. „Jetzt liegt uns die schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes und der Stadtverwaltung vor, dass die sofort eingeleitete Schutzmaßnahme der Isolation der Bewohner in ihren Einzelzimmern aufgehoben werden und das Leben in der Hausgemeinschaft nun wieder beginnen kann“, zeigt sich Roth über den Schritt, der ein Stückchen mehr Normalität bringe, erleichtert.

Die Quarantäne sei für Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter belastend gewesen, so Roth weiter. Er danke aber allen für das entgegenbrachte Verständnis für diese Situation. Auch die Professionalität und das Durchhaltevermögen aller habe dazu beigetragen, dass das Heilig-Geist-Spital diese Situation gemeistert habe.

„Dem Mitarbeiterteam gilt mein ganz besonderer Dank, denn sie haben in dieser Zeit Herausragendes geleistet“, betont Roth. Selbstverständlich bleibe das Tragen der Schutzausrüstung auch weiterhin bestehen. Der Regionalleiter erklärt zudem, dass das Spital aktuell gut damit versorgt sei.