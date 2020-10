Beuroner Gemeinschaft sagt Jakobspilgertag ab

Nachdem die Infektionszahlen der Coronavirus-Pandemie auch in Deutschland in den vergangenen Tagen sehr stark angestiegen sind, wird der für Samstag, 24. Oktober, geplante Pilgertag abgesagt. Auch die Mitgliederversammlung am Nachmittag im Hotel Pelikan und die öffentliche Schließung des Pilgerbüros entfallen.

Die Beuroner Jakobspilger-Gemeinschaft, ein Verein kirchlichen Rechts mit knapp 2000 Mitgliedern, besteht seit zwölf Jahren und widmet sich dem Wandern aus spirituell-religiöser Motivation. In der vergangenen Jahren wurden zwei Pilgerstrecken zwischen Tübingen und Konstanz sowie zwischen Neckar und Bodensee ausgeschildert und auf einer eigenen Internetseite (www.via-Beuronensis.de) sowie mehreren gedruckten Führern erschlossen und ausgeschildert. In je neun Etappen auf insgesamt rund 200 Kilometern wird der Weg von Tübingen über die Alb und Donau nach Konstanz bewältigt. Besonders zu vermerken ist die Eröffnung der neuen, dritten Route der Via Beuronensis von Ulm über den Wallfahrtsberg „Bussen“ nach Pfullendorf beziehungsweise Überlingen zum Bodensee und Konstanz.

Wenn in diesem Jahr auch die Corona-bedingte Absage einiger Pilgerprojekte in der Schweiz zu verzeichnen war, so konnten im zweiten Halbjahr wieder einige Pilgereien mit kleinen Gruppen durchgeführt werden. Noch vor dem Jahreswechsel soll ein neues Programm für das Pilgerjahr 2021 vorgelegt werden.

Nach mehr als zehn Jahren Tätigkeit als Mitvorsitzende möchte sich die Santiago-Pilgerin Evamaria Höffer aus dem Ehrenamt zurückziehen und sich ganz ihren Aufgaben im Jugendhaus Furtmühle in Kleinstadelhofen bei Pfullendorf und ihrer Familie widmen. Dem Pilgern bleibt sie durch die Pilgerherberge in der Furtmühle weiter verbunden.

Bruder Jakobus Kaffanke OSB, Vorsitzender der Pilgergemeinschaft, würdigte das langjährige Wirken von Evamaria Höffer bei einem Besuch am Samstag in der Furtmühle. Er sprach ihr Lob, Dank und Anerkennung aus und überreichte ihr ein Geschenk und eine Spende für die Pilgerherberge.