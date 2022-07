Beuroner Chor gibt Konzert auf dem Welschenberg

Der Beuroner Chor lädt am Sonntag, 10. Juli, um 17 Uhr zum Welschenbergkonzert in die Kirchenruine Maria-Hilf bei Mühlheim ein. Die weit über die Kreisgrenze hinaus bekannte Konzertreihe findet laut Chor in der stimmungsvollen Atmosphäre des „Konzertsaales“ der renovierten Wallfahrtskirche statt. Seit vielen Jahren sei das Kleinod Schritt für Schritt renoviert worden, jedoch sei der Förderverein weiterhin auf Spenden angewiesen, um diese einmalige Pilgerstätte der Bevölkerung zu erhalten.

Es finden dort jährlich überkonfessionelle Veranstaltungen statt wie Maiandachten, Wallfahrten und weitere kirchliche Treffen. Seit über 40 Jahren unterstützt der Beuroner Chor mit dem Erlös aus seinen Konzerten das Projekt zur Erhaltung der Kirchenruine. Nachdem das Chorsingen jetzt wieder möglich geworden ist, haben sich die Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Hans-Peter Merz dazu entschlossen, hier auf dem Welschenberg ein letztes Sommerkonzert zu geben.

Das Programm spannt einen Bogen von Werken aus dem 16. Jahrhundert bis zur Moderne und wird gestaltet vom Beuroner Chor und dem Bläserensemble der Stadtkapelle Mühlheim unter Leitung von Antal Fenyvesi. In dem ehemaligen Kirchenschiff sind Sitzplätze garantiert, die Zufahrt von Mühlheim oder Bergsteig mit dem Auto ist erlaubt. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert auf Sonntag, 24. Juli, ebenfalls um 17 Uhr verschoben. Karten für zehn Euro gibt es nur an der Tageskasse vor Ort.