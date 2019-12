Betrunkener verursacht Unfall

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagnachmittag einen Unfall verursacht. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem VW in Schlangenlinien durch die Jahnstraße und rammte ein geparktes Auto. Ein Zeuge wählte den Notruf und der Mann konnte in der Bichtlinger Straße kontrolliert werden. Wie die Polizei mitteilt, roch er nach Alkohol und seine Bindehäute waren stark gerötet. Die Durchführung eines Atemalkoholtests scheiterte, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Zwischenzeitlich konnte auf dem Parkplatz einer Gaststätte ein VW mit frischen Beschädigungen festgestellt werden. Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt. Es entstand Schaden in Höhe von 7000 Euro.