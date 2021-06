Betrunkener stößt mit acht Autos zusammen

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag gegen 1.30 Uhr auf der B 311 bei Meßkirch ist ein Beifahrer schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger alkoholisierter Toyota-Fahrer fuhr in Richtung Krauchenwies, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit acht auf einem Privatgrundstück abgestellten Autos. Der 26-jährige Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, teilt die Polizei mit.