Betrunkener stiftet Unfruhe

Zweimal sind die Beamten am frühen Mittwoch zwischen 1 und 2 Uhr in die Rosenstraße in Stetten am kalten Markt ausgerückt, nachdem sich ein Mann über Lärm beschwert hatte, verursacht durch seinen im selben Haus wohnenden Nachbarn. Als die Polizeistreife den Mann aufforderte die Wohnungstüre zu öffnen, reagierte dieser zunächst nicht. Erst als dem Ruhestörer der Strom abgedreht wurde, kam er vor die Türe. Während er sich in einem ersten Gespräch noch zur Ruhe ermahnen ließ, reagierte er beim zweiten Mal nicht mehr auf die Weisungen der Beamten und musste deshalb in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen ergab einen Wert von nahezu zwei Promille.