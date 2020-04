Betrunkener hat Schwierigkeiten beim Einparken

Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat am Mittwoch gegen 21.30 Uhr ein 43-jähriger Mann in Stetten am kalten Markt. Nach Polizeiangaben war der Mann von einem Zeugen beobachtet worden, wie er beim Einparken erhebliche Schwierigkeiten hatte und sein Auto verkehrsbehindernd stehen ließ. Die hierauf von ihm verständigte Polizei stellte bei dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann 1,3 Promille Atemalkohol fest. Dieser stritt jedoch ab, gefahren zu sein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veranlassten die Polizisten die Entnahme zweier Blutproben.