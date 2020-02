Betrunkener Fahrer rammt parkendes Auto

Mit rund 0,6 Promille Alkohol im Blut hat ein 39-Jähriger am Montagabend laut Polizeimeldung ein Fahrzeug gerammt. Gegen 22.45 Uhr ist er in der Stotzinger Straße in Stetten am kalten Markt auf einen parkenden Dacia aufgefahren. Der Mann war mit seinem Auto in Richtung Hauptstraße unterwegs als er frontal das Heck des Dacia rammte. An dem Dacia entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.