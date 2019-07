Betrunkener Fahrer gerät in Polizeikontrolle

Polizeibeamten einer Zivilstreife ist am Samstag gegen 16.45 Uhr ein 61-jährige BMW-Fahrer aufgefallen, der alkoholisiert am Steuer saß. Er war laut Polizeibericht auf der Bundesstraße 463 auf Höhe der Einmündung der Landesstraße 218 bei Storzingen mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der 61-Jährige überschritt die höchstzulässige Geschwindigkeit um bis zu 35 Kilometer pro Stunde. Er reagierte zunächst nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei, obwohl die Beamten am zivilen Dienstfahrzeug Signalhorn und Blaulicht einsetzten. Schließlich gelang es den Polizisten, den BMW-Fahrer am Kreisverkehrs Nollhof zu stoppen. Sie stellten an dem 61-Jährige keine außergewöhnlichen Ausfallerscheinungen fest. Gleichwohl lässt ein Atemalkoholtest einen Blutalkohlwert von über 1,9 Promille erwarten. Dem Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.