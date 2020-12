Betrunkene Frau verursacht Unfall

Einen Verkehrsunfall verursacht hat eine alkoholisierte 42-Jährige mit ihrem Auto am Montag gegen 18 Uhr in der Grabenbachstraße in Meßkirch. Die Frau war mit ihrem Wagen vom Adlerplatz kommend in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als sie auf die linke Fahrbahnseite geriet und frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 21-Jährigen zusammenstieß. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von nahezu 2,5 Promille ergab, veranlasste die Polizei bei ihr in einem Krankenhaus eine Blutprobe. Der Führerschein der 42-Jährigen wurde von den Beamten beschlagnahmt. Das nicht mehr fahrbereite Auto des jungen Mannes musste abgeschleppt werden.