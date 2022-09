„Beten mit den Füßen“ auf dem Jakobsweg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Beuroner Jakobspilgergemeinschaft lädt mehrmals im Jahr zum Pilgern ein. Am 2. April wurde das Büro mit vielen Ehrenamtlichen eröffnet. Die erste grössere Pilgeraktion am 30. April war dem Initiator des „Gemeindepilgerns“ Roland Ströbele gewidmet, der vor einem Jahr überraschend verstarb. Treffpunkt dazu war der Parkplatz von Beuron, von wo aus ein Bus uns nach Neidingen fuhr. Der Weg führte uns durch das Donautal über Hausen i.T. zur Kapelle St. Maurus, wo es eine Rucksackvesper gab und endete in Beuron in der Abteikirche mit einer kleinen Schlussandacht.

Ähnlich verlief die Tagespilgerei am Namenstag zu Ehren des Pilgerpatrons Jakobus (25. Juli), die am Samstag, 23. Juli stattfand. Ein Bus brachte uns von Beuron nach Nusplingen, von dort ging es auf dem Jakobsweg durch das Bäratal, dann hoch zur Kapelle Maria Mutter Europa nach Gnadenweiler und wieder zum Ausgangspunkt Beuron zurück. Wie jedes Jahr leitete uns Bruder Jakobus Kaffanke OSB, der Initiator der Jakobswege „Via Beuronensis“ ein Stück auf „seinem“ Pilgerweg. Dieses Jahr waren es zwei mal je drei Tage von Ulm nach Pfullendorf mit gut 125 Kilometern. Der erste Teil fand vom 8. bis 10. Juli statt und führte von Ulm nach Oberdischingen in die dortige Pilgerherberge, dann weiter nach Munderkingen, wo wir in einem ländlichen Gasthaus übernachteten.

Der dritte Tag führte uns eine schöne abwechslungsreiche Strecke hinauf auf den „Bussen“. Von Unlingen bei Riedlingen ging es nach einer Schlusshockete mit dem 9-Euro-Ticket heim in alle Himmelsrichtungen. Der zweite Teil vom 29. bis 31. Juli startete von Riedlingen/Göffingen weiter nach Bad Saulgau, wo wir auf Feldbetten der Bundeswehr im evangelischen Pfarrsaal nächtigen konnten. Am nächsten Tag führte uns der Weg nach Kloster Siessen und im schattigen Wald nach Friedberg. Hier konnten wir uns im Garten von Familie Oehler erfrischen, bevor uns der Weg bei großer Hitze nach Levertsweiler brachte. Der lange Weg endete dort im Feuerwehrhaus wieder mit provisorisch aufgestellten Feldbetten. Am Sonntag hielt Pfarrer Huber aus Ostrach für uns eine Pilgermesse vor Ort. Das letzte Wegstück brachte uns nach Pfullendorf mit Schlussandachten in den Kirchen und endlich zum kühlen Bier im „Barfüßer“.

Weiter vorgesehen ist die Schließung des Pilgerbüros am 29. Oktober und mit einer Mitgliederversammlung im Hotel Pelikan Beuron. Näheres auf der Homepage www.via-beuronensis.de