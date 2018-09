Das älteste Artilleriebataillon der Bundeswehr, das Artilleriebataillon 295, feiert am kommenden Samstag sein 60-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür in der Stettener Albkaserne. Der Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant Kim Oliver Frerichs, lädt die Bevölkerung ein, sein Bataillon näher kennenzulernen.

Am Standort Stetten am kalten Markt wird die bewegte Vergangenheit des Verbandes mit seinen unterschiedlichen Waffensystemen und Einsätzen der letzten sechs Jahrzehnte aufgezeigt. Diese können in statischen und dynamischen Vorführungen erlebt werden. Umrahmt wird der Tag durch die musikalische Begleitung der Musikvereine der befreundeten Gemeinden. „Im Vorfeld des Jubiläums haben sich bereits die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, und der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, einen Einblick über den Ausbildungsstand, die kommenden Einsätze und unsere lange Tradition im Deutschen Heer verschaffen können“, ließ Kommandeur Frerichs verlauten. Zwar sei das Artilleriebataillon 295 das älteste des Heeres, dennoch sei es mit modernster Technik ausgestattet, wovon sich die Besucher am Tag der offenen Tür selbst überzeugen können. Zu den Waffensystemen des Bataillons gehören neben der Panzerhaubitze 2000 und dem Raketenwerfer Mars II auch die Drohne KZO, das Ortungsradar „Cobra“ und das Beobachtungsradar „Abra“.

Beim Tag der offenen Tür dürfen die Besucher vom modernen Geländewagen bis zur Haubitze alles von innen und außen besichtigen. Insbesondere soll an dem Tag aufgezeigt werden, was das Bataillon in den vergangenen sechs Jahrzehnten an den drei Standorten Münsingen, Immendingen und Stetten am kalten Markt erlebt hat. Die in dieser Zeit zum Einsatz gekommenen Waffensysteme sollen deshalb ebenfalls zur Schau gestellt werden. Damit sollen sich auch ehemalige Angehörige in der Historie des Bataillons wiederfinden.

Eine Jubiläumschronik wird am Tag der offenen Tür verkauft. Außerdem gibt es – in limierter Auflage – eine Jubiläumsmünze zu kaufen. Zur Unterhaltung spielen mehrere Musikkapellen der verschiedenen Partnergemeinden. Stettens bekannteste Tranzgruppe, die „Ladykracher“ vom TSV Stetten, sorgen für rhythmische, optische und akrobatische Highlights.

Und noch etwas hat das Jubiläumsbataillon in petto: ein eigens von der Heuberger Biermanufaktur Stetten am kalten Markt gebrautes Bier, das beim Jubiläumsfest zum Ausschank kommt. Dieses Angebot der Biermanufaktur sei ein „toller Beweis dafür, dass wir in der Region inzwischen gut angekommen sind“, so der Oberstleutnant. Als Höhepunkt des Tages erfolgt in den Abendstunden ein Großer Zapfenstreich auf der Wiese vor dem Kasernengelände.