Berufungsprozess beginnt am 6. Februar

Der Prozess um die Tötung einer 72-jährigen Frau in Frohstetten durch die Bisse eines türkischen Herdenhunds der Rasse Kangal geht in die Berufung. Der Prozessauftakt am Landgericht Hechingen ist für den 6. Februar vorgesehen. Die Hundehalterin wurde im Juli vergangenen Jahres vom Amtsgericht Sigmaringen zu einem Jahr und sechs Monaten, der Vermittler des Hundes, ihr von ihr getrennt lebender Ehemann, zu zwei Jahren Haft jeweils auf Bewährung verurteilt. Außerdem sollen die beiden Verurteilten 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit leisten. Die Verteidiger der Angeklagten hatten seinerzeit auf Freispruch plädiert und kündigten unmittelbar nach dem Prozess Berufung an.