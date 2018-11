Bergretter haben die Leiche eines 32-Jährigen, die etwa zehn Meter unterhalb des Gipfels in einem Überhang des Stuhlfelsens bei Hausen im Tal hing, geborgen.

Der Tote wurde frei hängend mittels Kongsitz geborgen. Anschließend transportierten die Bergretter den Leichnam in der Gebirgstrage 200 Meter durch den Steilhang zur Zufahrtsstraße am Ebinger Haus. Dort übergaben sie ihn an den Bestatter.