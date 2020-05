Beratungsstellen des Caritasverbandes zieht um

Im Klösterle in Meßkirch stehen Umzugskartons bereit, es werden Schriftstücke aussortiert und die PCs sind vom Netz genommen. Sarah Hermann, Petra Wenninger und Sanja Mühlhauser packen ein. Der Caritassozialdienst, die Schwangerschaftsberatung, die Migrationsberatung und das Integrationsmanagement ziehen in neue Räume in das Haus St. Martin. Dort werden die Dienststellen ab dem 2. Juni ihren Betrieb aufnehmen.

Im März 2008 hatte die Caritas das Conrad-Gröber-Haus verlassen müssen, weil der Neubau des Pflegeheims anstand. Im Klösterle fand sie Unterschlupf und „es ist keine Frage, dass diese Räume einen ganz besonderen Charme haben“, sagen die drei Caritasmitarbeiterinnen. Trotzdem: Die neuen Räume sind jetzt fertig. Die Erreichbarkeit für Rat- und Hilfesuchende ist aber auch während der Umzugszeit gewährleistet. Unter der Telefonnummer 07575/925 54 13 meldet sich zwar meistens ein Anrufbeantworter, aber der wird regelmäßig abgehört. In ganz dringenden Fällen können sich Hilfesuchende auch bei der Caritaszentrale in Sigmaringen unter der Nummer 07571/730 10 melden. Persönliche Gespräche sind derzeit wegen der Corona-Pandemie sowieso schwierig. Ab dem 2. Juni werden aber wieder Termine vergeben.

In den neuen Räumen nicht mehr dabei sein wird Petra Wenninger. Sie wird in Zukunft Aufgaben in Sigmaringen übernehmen. „Ich habe schon ein bisschen Wehmut“, sagt die Sozialarbeiterin. Seit der Caritassozialdienst in Meßkirch im Jahr 2000 eine Außenstelle aufgemacht hat, ist sie dabei. Und sie hat in dieser Zeit enorm viele Gespräche geführt. Rund 350 Schwangerschaftsberatungen im Jahr machen deutlich, wie groß der Bedarf ist.

„Zeitweise hatten wir in Meßkirch mehr Fälle als in Sigmaringen“, sagt Wenninger, deren Aufgaben nun von Sarah Hermann und Christine Brandenburger übernommen werden. Wer meint, dass in Corona-Zeiten die Inanspruchnahme der Beratungsstelle weniger geworden ist, der ist auf dem Holzweg. „Es gibt zwar viele finanzielle Hilfen für Menschen, denen ein Teil des Einkommens weggebrochen ist, aber die Antragsstellung ist nicht so einfach und vor allem können sich Situationen sehr schnell ändern“, sagt Sarah Hermann. Mit den neuen Räumen gibt es auch eine neue Telefonnummer. Ab 2. Juni muss die 07575/920 91 70 gewählt werden, wenn jemand Hilfe braucht.