Benefiz-Konzert für Ukraine-Flüchtlinge in Stetten

Mit ihrer abwechslungsreichen Liedauswahl, den harmonischen Stimmlagen und der professionellen musikalischen Begleitung überzeugte die Formation „Martina Löffler und Band“ bei ihrem Debüt in der evangelischen Kirche in Stetten am kalten Markt vergangene Woche. Die Sängerinnen Martina Löffler mit ihrer warmen Alt-Stimme und Marina Strobel mit ihrem klaren Sopran wurden begleitet von Kevin Wagner am Schlagwerk und Uwe Wagner am Klavier. Das Repertoire umfasste verschiedene Genre und spannte einen beeindruckenden Bogen rund um die Welt. Auf weitere Konzerte darf man gespannt sein. Das Benefizkonzert unter dem Motto „Peace for Ukraine“ stand ganz im Zeichen des Friedens, was auch die Wortbeiträge unterstrichen. Die Einnahmen kommen zu 100 Prozent dem Aktionsbündnis Katastrophenhilfe zugute. FOTO: Privat