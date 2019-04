Beim Siegertitel gibt es Showeinlagen und den Auftritt einer Tanzgruppe

Die Osterhitparade des Musikvereins Leibertingen hat erneut viele Besucher angelockt. Rund 40 Musiker spielten, unter der Leitung von Dirigent Paul Löw, zwölf neue Musikstücke und begeisterten damit die Zuhörer. Zur Eröffnung präsentierte das Gesangsduo Siegfried Müller und Martin Henkenius ein neues Lied: „Leibertinger Musik spielt für euch dieses Lied, mit schönen Melodien soll der Tag nie vergehen.“

Es folgte ein Konzertmarsch – danach hörten die Besucher sehr aufmerksam dem Klarinettenspiel, das von Roswitha Keller und Carina Frick sehr stark vorgetragen wurde. Bei den Polkas und den Erinnerungen an Brennberg klatschten die Besucher kräftig mit. Das diesjährige Motto der Hitparade lautete „Mein bester Freund“. Es wurde als besonderer Leckerbissen mit Gesang vorgestellt, neben den beiden Sängern wirkt hier Waltraud Kern mit, die auch die Programmansage zusammen mit Hermann Link und Marc Riester übernahm. Mit witzigen Vorträgen stellten sie die Musikstücke vor.

Viel Beifall für die Polka

Ebenfalls mit Gesang zu hören war der Walzer „Böhmischer Wind“ – viel Beifall gab es für die Polka „Kirsche Simon“ und die Pop Ballade „Hallelujah“. Zum Siegertitel des Abends wählten die Besucher „Grand Filou“ – ein musikalischer Spaß mit Showeinlagen und Auftritt einer Tanzgruppe.

Gewinner bei der Auslosung war Michael Veeser aus Leibertingen. Den zweiten Platz belegte die stimmungsvoll vorgetragene „Finkensteiner Polka“. Gewinner war Rolf Futterknecht aus Zoznegg. Auf Platz drei wählten die Besucher das Baritonsolo „Carrickfergus von der Liebe“ – super vorgestellt von Stefan Frick.

Den richtigen Tipp abgegeben hat Franz Senn aus Hausen am Andelsbach. Die drei Siegertitel waren am Schluss nochmals zu hören und die Gewinner durften den Taktstock übernehmen. Als Zugabe folgte die Fuchsgrabenpolka. Nach dem dreistündigen Konzertabend bedankte sich Vorsitzender Dirk Henkenius für den guten Besuch, vor allem den vielen befreundeten Blasmusikern aus der ganzen Region. Mit etwas Wehmut verabschiedete Henkenius den aktiven Musiker Siegfried Braun in den Ruhestand. Mehr als 56 Jahre spielte er die Posaune – von 1969 bis 1992 war er Kassierer des Musikvereins Leibertingen. Es gab noch Präsente und für seine Frau Elfriede noch ein Blumenstrauß.