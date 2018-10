Sachschaden von rund 9000 Euro und ein nicht mehr fahrbereites Auto sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 6 Uhr auf der Lagerstraße ereignete. Ein 45-jähriger Ford-Lenker befuhr die Lagerstraße in Richtung L 218, bog links in die Guldenbergstraße ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden 40-jährigen Suzuki-Fahrer. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, teilt die Polizei mit.