Bei Fischern herrscht Aufbruchstimmung

Nach einer längeren Durststrecke mit wenig Bewegung bei den Mitgliederzahlen, und überschaubarer Beteiligung an den Vereinsangeboten, scheint beim Sportfischereiverein Frohnstetten jetzt wieder positive Aufbruchstimmung zu herrschen. Bei der vor kurzem abgehaltenen, gut besuchten Hauptversammlung waren auf jeden Fall einige erfreuliche Entwicklungen und Signale zu erkennen, die dem Verein wieder Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft eröffnen.

Besonders hervorzuheben sei, so der Vorsitzende Harald Seßler, dass es im vergangenen Jahr zehn Neuzugänge zu verzeichnen gab, darunter auch mehrere Kinder und Jugendliche. Die geselligen Veranstaltungen seien überdurchschnittlich gut besucht gewesen und auch mit der Beteiligung an den verschiedenen Arbeitseinsätzen wie der Gehölz- und Uferpflege im Schmeiental und bei der Reinigung der Hilb, könne man zufrieden sein.

Um die Attraktivität des Vereinsangebotes zu erweitern hat die Vorstandschaft bei der Gemeinde Beu-ron ihr Interesse bei der Neuvergabe von Angelstrecken an der Donau bekundet, leider aber bislang noch keine Rückmeldung erhalten. Bei der letztjährigen Verpachtungsvergabe des Fischwassers an der Schmeie erhielten die Sportfischer hingegen erneut den Zuschlag und haben jetzt wieder für die nächsten zwölf Jahre Planungssicherheit.

Dass die Schmeie bei den Angelfreunden sich großer Beliebtheit erfreut, hat nicht zuletzt mit der guten Wasserqualität zu tun, was im Bericht von Gewässerwart Hansi Klimasch, der and diesem Abend von seinem Sohn Jannik vertreten wurde, klar zum Ausdruck kam. Den letztjährigen Hitzesommer haben die Fische in der Schmeie dank des Zuflusses verschiedener Quellen einigermaßen unbeschadet überstanden.

Groppen bezeugen Wasserqualität

Als im vergangenen Jahr wegen einer Brückensanierung auf einer Länge von 30 Metern per Elektrobefischung Fische entnommen und umgesetzt wurden, staunten die Beteiligten nicht schlecht, als in diesem kleinen Abschnitt neben Bachforellen, Äschen und Bachneunaugen auch über 120 Groppen abgefischt wurden, wobei die letztgenannten immer ein eindeutiger Indikator für hervorragende Wasserqualität sind.

Erfreulich ist auch der Trend im Jugendbereich. Wie dem Bericht von Jugendleiter Ralf Horn zu entnehmen war, landete man mit dem Angel-Schnuppertag im Rahmen der Stettener Ferienspiele einen beachtlichen Erfolg. Die Kinder hatten einen Riesenspaß und lernten obendrein noch spielerisch verantwortungsvoll mit der Natur und den Tieren an einem Fließgewässer umzugehen.

Schöner Nebeneffekt für den Verein: Es gab nach dem Aktionstag einige Neuzugänge, sodass aktuell die Jugendgruppe auf sieben begeisterte Jungfischer angewachsen ist. In diesem Jahr steht unter anderem im April ein Rutenbauseminar auf dem Programm.