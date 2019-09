Bei einer Sammelbestellung von Obsthochbäumen Kosten sparen

Wer leckere, gesunde Früchte ernten möchte, muss Obstbäume pflanzen. Deshalb organisiert die bäuerliche Vermarktung Oberes Donautal (BODEG) zusammen mit dem Naturschutzzentrum Obere Donau eine Obsthochstamm-Sammelbestellung.Wählt man bei der geplanten Bepflanzung einen Hochstamm, tut man auch aus ökologischer Sicht das Richtige, denn dieser bietet vielen Tieren wertvollen Lebensraum.

Mit der Sammelbestellung können günstigere Preise für die Bäume erzielt werden, womit der Erhalt der Streuobstwiesen unterstützt wird. Aber auch als einzelner Hausbaum im Garten bringt ein Obsthochstamm viele Vorteile. Er ist während der Blüte schön anzuschauen, spendet im Sommer Schatten und liefert im Herbst wohlschmeckendes Obst. Und nicht zuletzt ist das Pflanzen eines Apfelbaumes Sinnbild eines hoffnungsvollen Blickes in die Zukunft. Frei nach Martin Luther: „Und wüsste ich, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“

Erstmalig besteht dieses Jahr die Möglichkeit, die schon um 1600 entstandene Apfelsorte „Welschisner“ zu beziehen. Diese ertragsstarken Bäume sind auch für Höhenlagen geeignet und die Früchte als Mostapfel, Backapfel sowie nach Lagerung als Speiseobst vielseitig einsetzbar. Die Sorte ist in der Region noch auf einigen älteren Streuobstwiesen vorhanden. Allerdings sind junge Welschisner-Bäume im Handel schwierig zu bekommen. Diese wurden deshalb extra in Kooperation mit einer Baumschule veredelt. Neu ist dieses Jahr außerdem, dass eine Auswahl an Heckenpflanzen erworben werden kann. Diese stammen von einer regionalen Baumschule und sind das raue Klima der Alb gewöhnt. Bei einem Preis von 28 Euro je Baum sind jeweils ein Pfosten und eine Kokosschnur zum Anbinden des Baumes inklusive. Bestellt werden kann bis zum 8. Oktober. Abgeholt werden müssen die Bäume und Sträucher am Samstag, 9. November, zwischen 9 und 12 Uhr am Haus der Natur in Beuron.