Bei der Frohnstetter Wehr gibt es einigen Unmut

Kritische Worte in Bezug auf das angespannte Verhältnis zum Gesamtkommando in Stetten a.k.M. hat Abteilungskommandant Peter Schneider bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Frohnstetten gefunden.

Offensichtlich gibt es auf beiden Seiten unterschiedliche Sichtweisen was die Ausrüstung und Ausstattung der Frohnstetter Abteilungswehr angeht. Peter Schneider, schon aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit bei der Bundeswehrfeuerwehr ein ausgewiesener Brandschutzexperte mit breitem Erfahrungsspektrum, benannte in seinem Bericht offen einige konkrete Punkte, die seiner Meinung nach in der Vergangenheit bei den Frohnstetter Wehrmännern für reichlich Unmut und Unverständnis gesorgt haben.

Angefangen von der ehemaligen Drehleiter der Ortswehr, die mittlerweile beim Bauhof ihren Dienst tut, über die Rettungsschere mit Spreizer, die trotz Ertüchtigung und Herrichten aus Eigenmitteln der Frohn-stetter Wehr noch immer nicht zur Prüfung angemeldet wurde, bis hin zu fehlenden Informationen über anstehende Übungen und die Nichtberücksichtigung eines engagierten Jungfeuerwehrmannes für eine Weiterbildung reichte das Spektrum der Kritikpunkte, die der Abteilungskommandant ansprach.

Auch von der Gemeinde hätten sich die Frohnstetter Wehrmänner etwas mehr Unterstützung und Verständnis für ihre Anliegen erhofft. Kommandant Schneider betonte mehrfach, dass es ihm nicht darum gehe, einen Keil zwischen Gesamtkommando und Frohnstetter Abteilung zu treiben oder persönliche Angriffe auszutragen, ganz im Gegenteil: Er strebe vielmehr eine von beiderseitigem Respekt geprägte Zusammenarbeit an, bei der aber die Frohnstetter Interessen auch angemessen berücksichtigt werden müssten. Mit einem donnernden Schlußapplaus dokumentierten die Frohnstetter Wehrmänner eindrücklich, dass sie geschlossen hinter ihrem Kommandanten stehen.

Lehn will Wogen glätten

Ergänzend erklärte Schneider, dass er aufgrund seiner neuen beruflichen Tätigkeit in Ulm leider nicht mehr so oft vor Ort sein könne und zumindest mittelfristig das Amt des Abteilungskommandanten abgeben wolle. Bürgermeister Maik Lehn äußerte zum einen ein gewisses Verständnis für den derzeit herrschenden Unmut in den Reihen der Frohnstetter Wehr, appellierte aber an die Anwesenden, alles dafür zu tun, dass sich unter den Abteilungswehren und dem Kommando keine schlechte Stimmung breitmacht.

In dieselbe Richtung zielten auch die Äußerungen von Thomas Straub, der an diesem Abend das Gesamtkommando vertrat. Er sah den Hauptgrund für die Dissonanzen eher in Kommunikationsproblemen. Sicher habe es auch Versäumnisse des Kommandos gegeben, dass aber Entscheidungen des Kommandos immer wieder gegen die Wünsche und Anforderungen der Frohnstetter Abteilung getroffen würden, wies er entschieden zurück. Er wisse um den hervorragenden Ausbildungsstand der Abteilungswehr und um deren Verdienste beim Aufbau und bei der Weiterführung der Jugendfeuerwehr.