Bei Bar-Besuch kommt es zum Streit

Wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 25-jährigen Mann, der vor einem Lokal in der Hauptstraße in der Nacht auf Samstag einen 59-jährigen Mann angegriffen haben soll. Gemäß den bisherigen Ermittlungen waren die beiden Personen unabhängig voneinander Gäste in der Bar und begaben sich laut Zeugenaussagen nach einem Gespräch vor das Gebäude. Aus bislang unbekannten Gründen soll der polizeibekannte 25-Jährige dem 59-Jährigen mit einem mitgeführten Messer eine Schnittwunde im Bauchbereich beigebracht haben, was der Tatverdächtige jedoch bestreitet. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf und den Hintergründen dauern an, teilt die Poliei mit.