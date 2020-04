Bauplatzpreise in Schwenningen erreichen Rekord-Niveau

Eine große Baustelle befindet sich zurzeit im neuen Baugebiet „Unter der Stelle II“ in Schwenningen. Dort ist die örtliche Firma Friedrich Stingel Tief- und Straßenbau damit beschäftigt, 15 neue Bauplätze sowie die Straßen zu erschließen. Zwei davon befinden sich im westlichen, die restlichen 13 im östlichen Teil des Baugebietes.

Weitere neun Grundstücke der Karlstraße, der Hauptstraße und der Straße „Unter der Stelle“ waren noch vor Aufstellung des neuen Bebauungsplans bebaut worden. Die neuen Bauplatzpreise in dem Baugebiet in Südhanglage wurden vom Gemeinderat im Oktober vergangenen Jahres mit 93 Euro pro Quadratmeter so hoch wie nie zuvor festgelegt und erreichten damit das Preisniveau der Nachbargemeinden. Nach Auskunft von Bürgermeisterin Roswitha Beck hat die Gemeinde bereits einige Bauplätze verkauft. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Baugebiet sowie dem ebenfalls vor Kurzem erschlossenen Baugebiet ,Am Triebweg II’ viele Bauwünsche unserer Bürger abdecken können“, sagt sie. Im Baugebiet „Am Triebweg II“ hatte die Gemeinde sechs Bauplätze zur Verfügung stellen können.

Der neue Bauplatzpreis von 93 Euro beim Baugebiet „Unter der Stelle II“ verteilt sich auf 52 Euro für den Quadratmeter Grund und Boden, 4,47 Euro für den Wasserversorgungs- und 5,98 Euro den Entwässerungsbeitrag sowie einer Vorauszahlung für die Straßenerschließung in Höhe von 30,55 Euro.