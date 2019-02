Bauplatzpreise im Ortsteil Nusplingen steigen deutlich an

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Bauplatzpreise für den vierten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Birkäcker“ im Ortsteil Nusplingen für 65 Euro anzubieten. Damit liegt der Beschluss um fünf Euro höher, als von der Verwaltung vorgeschlagen. Bisher sind in Nusplingen 51,50 Euro pro erschlossenem Quadratmeter erhoben worden, sowie für Grundstücke in schwieriger Lage 37 Euro.

Dem Beschluss vorausgegangen war eine Diskussion der Gemeinderäte, der letztlich im Antrag von Oliver Müller (Freie Wähler) mündete, statt der vorgeschlagenen 60 Euro künftig 65 Euro zu verlangen. Er begründete seinen Antrag, die Bauplatzkalkulation auf der Basis des Erschließungsbeitragsrechts vorzunehmen. Nach diesen Berechnungen ergeben die Erschließungs- und Kommunalabgabenbeiträge nach der Abwasser- und Wasserversorgungssatzung Beiträge samt Hausanschlüssen einen Betrag von 65,01 Euro. „Wir können nicht von den Bedingungen und Kalkulationen von vor 20 Jahren ausgehen“, argumentierte Müller. Mit Blick auf die Stettener Kassenlage befand er, dass „wir kein Geld zu verschenken haben“.

Immerhin würde die Differenz zwischen dem Vorschlag der Verwaltung und seinem Antrag bei der Größe der insgesamt 4535 Quadratmeter umfassenden Wohnbaufläche rund 23 000 Euro ausmachen. „23 000 Euro haben oder nicht haben ist schon ein Unterschied“, so sein Fazit. „Ich habe jedenfalls keine Bauchschmerzen, 65 Euro für den Quadratmeter zu verlangen“, so Müller. Acht seiner 14 Ratskollegen sahen das ähnlich und folgen seinem Antrag.

Florian Dreher (BI) befand zwar, dass Müller „kalkulatorisch Recht hat“, aber persönlich sehe er 65 Euro für Nusplingen zu hoch an. Bürgermeister Maik Lehn erinnerte daran, dass die bisherige Erschließung des Baugebiets in verschiedenen Etappen und zu unterschiedlichen Zeiten vorgenommen worden sind. Der vorliegende Bebauungsplan sei seit Juni 1985 rechtskräftig, entsprechend niedrig – für heutige Verhältnisse – waren die damaligen Grundstückspreise festgelegt worden. Aus den Sitzungsniederschriften vergangener Zeiten sei zu entnehmen gewesen, dass die Bauplatzpreise in Nusplingen sehr variabel und in Abhängigkeit der Nachfrage festgelegt worden sind.

So sei im Jahr 2007 für drei Grundstücke ein Sonderpreis von 37 Euro festgelegt worden, da diese Grundstücke wegen ungünstiger Lage und Zuschnitts als unattraktiv angesehen wurden. „Einer dieser drei Bauplätze steht heute noch zum Verkauf“, sagte Lehn. Mit der Resterschließung des Baugebiets „Birkäcker“ entstehen insgesamt sechs Bauplätze, wovon fünf Grundstücke im Eigentum der Gemeinde sind sowie eins im Privateigentum steht. Zusätzliche 1075 Quadratmeter sind für Straßen- und Gehwegflächen eingeplant. Die Erschließungsarbeiten beginnen in der ersten Jahreshälfte 2019, denn zwischenzeitlich hat bereits die Vermarktung und Reservierung der Grundstücke begonnen.