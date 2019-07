In Bad Waldsee und den Ortschaften hat es im vergangenen Jahr 558 Unfälle gegeben. Damit bewegen sich die Zahlen in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Einen leichten Anstieg verzeichnete die Polizei bei den Unfällen mit Personenschaden sowie immer häufiger Fahrer, die nach einem Unfall einfach davon fahren (Zunahme bei Unfallflucht), hieß es bei der Präsentation der Kriminalstatistik in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung.

Als Unfallschwerpunkte wurden weiterhin die Mennisweiler Kreuzung und im Waldseer Stadtgebiet der Bereich ...